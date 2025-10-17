Участница шоу «Знаменитости. Без фильтра», тренер и экс-участница «Евровидения» от Латвии Александра Курусова, готова к переменам — она решила сменить причёску. Во время визита в салон Александра и парикмахер обсудили разные стандарты красоты и то, насколько естественными или искусственными они могут быть, пишет Kokteilis.

Александра призналась, что чувствует волнение перед предстоящими изменениями, но уверена, что новая стрижка ей подойдёт.

"Если стричь — то стричь. Волосы — не зубы, отрастут!" — с улыбкой говорит она. Перед тем как приступить к новой форме, парикмахер отметила, что нужно немного нарастить волосы, чтобы создать более объёмный эффект.

Говоря об искусственной красоте, Александра честно призналась, что совсем не стесняется наращивания волос:

"По-моему, в наше время наращивать волосы — это нормально. Большинство женщин, которые приходят ко мне на тренировки, тоже с наращёнными. Фраза «искусственная красота» звучит с негативным оттенком и не очень приятно, но если ты делаешь что-то, что улучшает твоё самочувствие — почему бы и нет? Если ты выглядишь красивее, получаешь больше уверенности — тогда зачем от этого отказываться?"

Она добавила, что в целом не считает себя слишком искусственной, но если посмотреть глобально, то получается довольно много всего:

"У меня искусственные ногти, искусственные ресницы. В какое-то время я делала губы — и не стесняюсь этого. Правда, уже всё вышло, надо будет обновить. Волосы тоже наращённые. Не скрываю, что хожу в солярий — примерно раз в две недели. Мне действительно улучшает самочувствие этот витамин D".

С юмором Александра добавила, что грудь у неё своя:

"Вот это всё — моё! После того как я поправилась на 6 килограммов, у меня теперь есть и тут (в груди), и там (в ягодицах). Я бы себе точно никогда не делала огромную грудь. Мой мужчина теперь очень доволен, что у меня больше округлостей. Я сама чувствую эти 6 килограммов, но если близкий человек говорит, что ему нравится, что стало женственнее, красивее и он реально тебя поддерживает — ты сама начинаешь смотреть на себя другими глазами".

