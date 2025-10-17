Президент Латвии Эдгар Ринкевич в передаче Zinātne vai muļķības (Наука или глупости) честно рассказал о своих привычках в питании и пошутил, что ведущие программы пришли совсем не по адресу, пишет nra.lv.

Отвечая на вопрос о здоровом образе жизни и питании, президент Латвии признался, что никогда его не придерживался — он ест вредную пищу и не занимается спортом.

Во время празднования государственного праздника он был приглашён на встречу с учениками разных школ, которые писали поздравления по случаю Дня провозглашения Латвийской Республики. Ученики младших классов спросили президента, что он ест на завтрак.

"Я ответил честно, что это часто эклеры или круассаны. Думаю, учителя были готовы меня прикончить, но я точно получил большую популярность среди учеников", — смеясь рассказал Ринкевич.

Он допустил, что в последующие недели в семьях школьников могли разгореться споры из-за того, что можно есть на завтрак, ссылаясь на то, что даже президент питается нездоровой пищей.

Ведущий также поинтересовался, как глава государства выходит из ситуации во время дипломатических обедов или ужинов, если на тарелке оказывается что-то, что ему не нравится.

"На официальных мероприятиях, на так называемых приёмах, единственный, кто в итоге остаётся без еды — это сам президент", — отметил Ринкевич.

По его словам, просто не остаётся времени на еду, да и в ней особой нужды нет. Однако на официальных обедах и ужинах всегда предлагается выбор, и у должностных лиц его спрашивают заранее. "Проблем никогда не возникало", — добавил он.

В завершение интервью Ринкевич признался, какой продукт он не может есть: "Я почему-то не могу справиться со свёклой. Ну никак".

nra.lv