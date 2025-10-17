Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Учителя были готовы меня прикончить»: Ринкевич признался, как прошёл его визит в школу 4 1995

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/edgarsrinkevics

x.com/edgarsrinkevics

ФОТО: пресс-фото

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в передаче Zinātne vai muļķības (Наука или глупости) честно рассказал о своих привычках в питании и пошутил, что ведущие программы пришли совсем не по адресу, пишет nra.lv.

Отвечая на вопрос о здоровом образе жизни и питании, президент Латвии признался, что никогда его не придерживался — он ест вредную пищу и не занимается спортом.

Во время празднования государственного праздника он был приглашён на встречу с учениками разных школ, которые писали поздравления по случаю Дня провозглашения Латвийской Республики. Ученики младших классов спросили президента, что он ест на завтрак.

"Я ответил честно, что это часто эклеры или круассаны. Думаю, учителя были готовы меня прикончить, но я точно получил большую популярность среди учеников", — смеясь рассказал Ринкевич.

Он допустил, что в последующие недели в семьях школьников могли разгореться споры из-за того, что можно есть на завтрак, ссылаясь на то, что даже президент питается нездоровой пищей.

Ведущий также поинтересовался, как глава государства выходит из ситуации во время дипломатических обедов или ужинов, если на тарелке оказывается что-то, что ему не нравится.

"На официальных мероприятиях, на так называемых приёмах, единственный, кто в итоге остаётся без еды — это сам президент", — отметил Ринкевич.

По его словам, просто не остаётся времени на еду, да и в ней особой нужды нет. Однако на официальных обедах и ужинах всегда предлагается выбор, и у должностных лиц его спрашивают заранее. "Проблем никогда не возникало", — добавил он.

В завершение интервью Ринкевич признался, какой продукт он не может есть: "Я почему-то не могу справиться со свёклой. Ну никак".

nra.lv

Читайте нас также:
#президент латвии #эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    17-го октября

    Учиталей интересует только их зарплата, но не дети и то , что они едят.Учителя отдыхают все лето , а зарплату получают

    3
    1
  • A
    Aleksandr
    17-го октября

    А они все свеклу не любят?

    3
    1
  • З
    Злой
    17-го октября

    По моему у него какая-то мания величия, вряд ли кого-то интересует что этот человек ест, особенно учителям глубоко пофиг, их на данный момент интересует зарплата, которая, кстати была сильно снижена во время кризиса 2008 года.

    9
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    17-го октября

    "даже президент питается нездоровой пищей" - у Эдгараста ложное представление о своей личности и раздутое самомнение. Примером он может быть только для специфических "семей" и ли семей со специфическим мышлением.

    13
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Кэти Перри и Джастин Трюдо — больше не скрываются: горячие поцелуи на яхте
Изображение к статье: Кэти Перри и Джастин Трюдо — больше не скрываются: горячие поцелуи на яхте
Муж знаменитой австралийской певицы требует алиментов - 250 000 долларов в месяц
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Место встречи осени изменить нельзя: главное в Латвии – поймать золотые деньки октября
Изображение к статье: Милая красавица Гауя. Фото автора. Эксклюзив!
Изображение к статье: Международный показ рисунков о Латвии. Эксклюзив!
Рига – город художников: три маршрута в качестве арт-терапии 180
Изображение к статье: Раскрыт простой способ защитить зубы от кариеса
Раскрыт простой способ защитить зубы от кариеса 643
Изображение к статье: Женщина отправилась в поход в заповедник в Европе, пропала без вести и не выжила
Женщина отправилась в поход в заповедник в Европе, пропала без вести и не выжила 490
Изображение к статье: Определена самая опасная форма жира
Определена самая опасная форма жира 1 518

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 10
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 76
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 31
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 85
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 37
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 10
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 76
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео