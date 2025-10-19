В Нью-Йорке прошло шоу Victoria's Secret — второе после многолетнего затишья. В дефиле культового бельевого бренда приняли участие десятки супермоделей мировой величины. В их числе была и Ирина Шейк.

Россиянка продемонстрировала алый комплект белья, который дополнили юбка в пол и лепестки цветка за плечами вместо крыльев. Позднее Ирина снова вышла на подиум — на ней был белый полупрозрачный комплект с корсетом и бантом, инкрустированном стразами, на груди, а также головной убор с перьями в стиле кабаре или бурлеска.

Для 39-летней российской супермодели это третье дефиле в качестве «ангела» — предыдущий выход случился год назад. А дебют произошел в 2016-м, тогда модель вышла на подиум, будучи беременной.

«В последний раз, когда я участвовала в шоу Victoria's Secret, я была на четвертом-пятом месяце беременности. Так что вот, я вернулась... И моя дочь, вероятно, посмотрит его позже», — сказала Ирина Шейк журналистам год назад во время подготовки к показу.

Ирина Шейк родилась в Челябинской области, в городе Еманжелинске. В модельный бизнес она попала в 20 лет благодаря скауту Гие Джикидзе. С 2015 по 2019 год Шейк встречалась с голливудским актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у знаменитостей родилась дочь Лея, но вскоре они расстались. Сейчас звезды воспитывают девочку совместно.