«Закрывали дома на полгода»: Иван Янковский вспомнил жёсткое детство в звёздной семье 0 341

Lifenews
Дата публикации: 19.10.2025
Kleo
Изображение к статье: «Закрывали дома на полгода»: Иван Янковский вспомнил жёсткое детство в звёздной семье

34-летний Иван Янковский признался, как непросто начался его путь в профессию.

Будущий артист в детстве слишком досаждал родителям, и в киношколу его отправили учиться в качестве наказания. «Я туда поступил, потому что в очередной раз накосячил, и мне просто мать сказала: либо в армию отправляешься или в Суворовское, либо будешь учиться там, где мозг будет совпадать с твоими желаниями».

В подкасте DreamCast звезда «Слова пацана» вспомнил один из показательных моментов своей биографии. «Жизнь бытовая, школа, они не очень меня интересовали, и от этого начинались проблемы всякие, прогуливания. У меня были разные смешные истории, когда я пытался обкрутить вокруг пальца свою семью», — признается продолжатель звездной династии.

Янковский рассказал, как однажды попался на глаза отцу во время курения со сверстниками. Филипп Олегович не стал спускать сыну с рук такую вольность. «Он ласково меня берет за шею, ведет к подъезду. Рассказал все маме. Ну и последовали санкции. Меня закрывали дома от внешнего мира. Я не мог гулять, ничего делать. Это продолжалось от трех месяцев до полугода», — рассказывает Иван. Тогда ему казалось, что взаперти он просидел гораздо дольше. Время в детстве всегда тянется медленнее, уверен он.

Однако воспитательные меры все же подействовали. Неуемную энергию сына Оксана Фандера и Филипп Янковский направили в правильное русло. С восьмого класса Иван начал учиться в Московской киношколе, окончив которую успешно поступил в ГИТИС.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео