Источник передает, что канти-певец был вынужден отказаться от мирового турне из-за ларингита. «Ему был назначен полный вокальный покой. Доктор Гарретт с оптимизмом смотрит на то, что артист вернется на сцену для своего предстоящего шоу в Нэшвилле», — говорится в официальном заявлении.

Урбан заболел вскоре после того, как мир узнал о его разводе с Кидман. Новость о расставании звездной пары с безупречной репутацией повергла всю общественность в шок. Актриса прожила с Китом 19 лет, они воспитали двух дочерей, и казалось, что этот союз ничто не может разрушить.

Однако реальность оказалась суровее. Урбан, если верить слухам, ушел от Николь к более молодой спутнице. Ей якобы стала музыкантка из коллектива Кита по имени Мэгги.

Во время недавнего выступления певец исполнил композицию, которую ранее написал для Кидман. Однако в этот раз он изменил текст песни и включил туда имя Мэгги. Это и породило разговоры о романе Кита с коллегой.