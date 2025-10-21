Бывший сотрудник шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, комик Дмитрий Романов заявил, что ведущий Иван Ургант в эфире телепроекта получал подсказки по наушнику. Об этом юморист рассказал в трансляции, которую он провел на YouTube.

Один из зрителей эфира спросил Романова, считает ли он себя более подкованным в жанре импровизации, чем Ургант. «Друзья, открою вам маленький секрет. У Урганта, при всем моем уважении и любви к Ивану... Часто, когда вы смотрите, у него в ухе есть наушник, ему еще помогают специальные люди», — раскрыл комик.