Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер 0 174

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер

Они настолько сильно поссорились, что больше не виделись до конца жизни.

115 лет назад австрийский психоаналитик Альфред Адлер вывел теорию о комплексе неполноценности, который является движущей силой развития человека. Он натолкнулся на гнев своего учителя Зигмунда Фрейда, и тогда школа психоанализа разделилась на два непримиримых лагеря.

Все началось с того, что в 1900 году отец психоанализа Зигмунд Фрейд опубликовал свою книгу "Толкование сновидений", которая вызвала насмешливые отзывы среди медиков и ученых. Фрейд обиделся и был уже сам близок к депрессии, как вдруг в прессе одна за другой начали появляться одобрительные статьи некоего Альфреда Адлера. Тот писал, что Фрейда неправильно поняли и простыми словами объяснял, почему его теория о сне имеет смысл.

Фрейд быстро нашел своего сторонника — им оказался 30-летний врач-офтальмолог из Вены, который ко всему еще и занимался детской психиатрией. Благодарный корифей пригласил молодого коллегу в свой узкий кружок и, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, между ними завязалась тесная дружба.

Фрейд снисходительно относился к Адлеру и считал его своим учеником, пока не выяснилось, что тот имел кардинально другой взгляд на психоанализ. И через девять лет они настолько сильно поссорились, что больше не виделись до конца жизни.

В 1912 году Адлер опубликовал работу «О нервном характере», обобщавшую основные концепции индивидуальной психологии. В том же году он основал «Журнал индивидуальной психологии», выпуск которого вскоре был прерван Первой мировой войной. В течение двух лет Адлер служил военным врачом на русском фронте, а вернувшись в 1916 году в Вену, возглавил военный госпиталь. В 1919 году при поддержке австрийского правительства Адлер организовал первую детскую реабилитационную клинику. Через несколько лет в Вене было уже около тридцати таких клиник, в которых работали ученики Адлера. Персонал каждой клиники состоял из врача, психолога и социального работника. Деятельность Адлера получила международную известность. Подобные клиники вскоре появились в Голландии и Германии, затем — в США, где функционируют и поныне. В 1922 году была возобновлена ранее прерванная войной публикация журнала под новым названием — «Международный журнал индивидуальной психологии». С 1935 года под редакцией Адлера выходит журнал на английском языке (с 1957 года — Journal of Individual Psychology).

В 1926 году Адлер получил приглашение занять должность профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1928 году он побывал в США, где читал лекции в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Став сотрудником Колумбийского университета, Адлер проводил в Вене только летние месяцы, продолжая преподавательскую деятельность и лечение пациентов. С приходом к власти нацистов последователи Адлера в Германии подверглись репрессиям и вынуждены были эмигрировать. Первая и наиболее известная экспериментальная школа, преподавание в которой осуществлялось согласно принципам индивидуальной психологии, основанная в 1931 году Оскаром Шпилем и Ф. Бирнбаумом, была закрыта после аншлюса Австрии в 1938 году. Тогда же был запрещён «Международный журнал индивидуальной психологии». В 1946 году, после окончания Второй мировой войны экспериментальная школа открылась вновь, в то же время возобновилась и публикация журнала.

В 1932 году Адлер окончательно переезжает в США. В последние годы своей жизни он активно занимался лекционной деятельностью во многих высших учебных заведениях Запада. 28 мая 1937 года, приехав в Абердин (Шотландия) для чтения серии лекций, он неожиданно умер от сердечного приступа в возрасте 67 лет. Похоронен в Абердине.

У Альфреда было четверо детей: Валентина (1898), Александра (1901), Курт (1905) и Корнелия (1909). Александра и Курт стали, как и отец, психиатрами. Валентина была деятельницей Коминтерна, работала в издательстве Иностранных рабочих в Москве и была репрессирована за поддержку троцкизма. Внучка — публицист Марго Адлер.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс-работницы за линией фронта: ночные бабочки в Донбассе получают 20-60 тысяч евро в месяц
Изображение к статье: Проституция была в Донецке развита и до войны. Иконка видео
Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали
Изображение к статье: Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали
Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов
Изображение к статье: Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов
Врач раскрыл характеристики идеального кала
Изображение к статье: Врач раскрыл характеристики идеального кала
Изображение к статье: Бывший сотрудник телеканала раскрыл секрет в работе Урганта
Бывший сотрудник телеканала раскрыл секрет в работе Урганта 830
Изображение к статье: Поклонники обсуждают внешний вид артиста. Иконка видео
Что с лицом: публика обсуждает 50-летнего голливудского героя Брэдли Купера 291
Изображение к статье: Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости 583
Изображение к статье: Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера 558

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 10
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 17
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 12
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 20
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 21
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 10
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 17
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео