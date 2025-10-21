115 лет назад австрийский психоаналитик Альфред Адлер вывел теорию о комплексе неполноценности, который является движущей силой развития человека. Он натолкнулся на гнев своего учителя Зигмунда Фрейда, и тогда школа психоанализа разделилась на два непримиримых лагеря.

Все началось с того, что в 1900 году отец психоанализа Зигмунд Фрейд опубликовал свою книгу "Толкование сновидений", которая вызвала насмешливые отзывы среди медиков и ученых. Фрейд обиделся и был уже сам близок к депрессии, как вдруг в прессе одна за другой начали появляться одобрительные статьи некоего Альфреда Адлера. Тот писал, что Фрейда неправильно поняли и простыми словами объяснял, почему его теория о сне имеет смысл.

Фрейд быстро нашел своего сторонника — им оказался 30-летний врач-офтальмолог из Вены, который ко всему еще и занимался детской психиатрией. Благодарный корифей пригласил молодого коллегу в свой узкий кружок и, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, между ними завязалась тесная дружба.

Фрейд снисходительно относился к Адлеру и считал его своим учеником, пока не выяснилось, что тот имел кардинально другой взгляд на психоанализ. И через девять лет они настолько сильно поссорились, что больше не виделись до конца жизни.

В 1912 году Адлер опубликовал работу «О нервном характере», обобщавшую основные концепции индивидуальной психологии. В том же году он основал «Журнал индивидуальной психологии», выпуск которого вскоре был прерван Первой мировой войной. В течение двух лет Адлер служил военным врачом на русском фронте, а вернувшись в 1916 году в Вену, возглавил военный госпиталь. В 1919 году при поддержке австрийского правительства Адлер организовал первую детскую реабилитационную клинику. Через несколько лет в Вене было уже около тридцати таких клиник, в которых работали ученики Адлера. Персонал каждой клиники состоял из врача, психолога и социального работника. Деятельность Адлера получила международную известность. Подобные клиники вскоре появились в Голландии и Германии, затем — в США, где функционируют и поныне. В 1922 году была возобновлена ранее прерванная войной публикация журнала под новым названием — «Международный журнал индивидуальной психологии». С 1935 года под редакцией Адлера выходит журнал на английском языке (с 1957 года — Journal of Individual Psychology).

В 1926 году Адлер получил приглашение занять должность профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1928 году он побывал в США, где читал лекции в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Став сотрудником Колумбийского университета, Адлер проводил в Вене только летние месяцы, продолжая преподавательскую деятельность и лечение пациентов. С приходом к власти нацистов последователи Адлера в Германии подверглись репрессиям и вынуждены были эмигрировать. Первая и наиболее известная экспериментальная школа, преподавание в которой осуществлялось согласно принципам индивидуальной психологии, основанная в 1931 году Оскаром Шпилем и Ф. Бирнбаумом, была закрыта после аншлюса Австрии в 1938 году. Тогда же был запрещён «Международный журнал индивидуальной психологии». В 1946 году, после окончания Второй мировой войны экспериментальная школа открылась вновь, в то же время возобновилась и публикация журнала.

В 1932 году Адлер окончательно переезжает в США. В последние годы своей жизни он активно занимался лекционной деятельностью во многих высших учебных заведениях Запада. 28 мая 1937 года, приехав в Абердин (Шотландия) для чтения серии лекций, он неожиданно умер от сердечного приступа в возрасте 67 лет. Похоронен в Абердине.

У Альфреда было четверо детей: Валентина (1898), Александра (1901), Курт (1905) и Корнелия (1909). Александра и Курт стали, как и отец, психиатрами. Валентина была деятельницей Коминтерна, работала в издательстве Иностранных рабочих в Москве и была репрессирована за поддержку троцкизма. Внучка — публицист Марго Адлер.