Врач раскрыл характеристики идеального кала

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач раскрыл характеристики идеального кала
ФОТО: Unsplash

Гастроэнтеролог: кал не должен пачкать унитаз при смывании.

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что в норме стул должен быть ежедневным. По словам врача, в идеале идти в туалет необходимо сразу же после побуждения. Кал должен быть оформленным, без неприятного запаха, слизи и крови. Если он пачкает стенки унитаза при смывании, то это повод обратиться к врачам.

«Вы должны получать удовольствие от этого процесса и испытывать чувство облегчения. Да, да! Именно так!» — добавила специалистка.

Врач также добавила, что важно следить за регулярностью стула, поскольку при запоре токсины начинают повторно всасываться в кровь. В результате происходит отравление организма, которое проявляется усталостью, снижением работоспособности и головокружениями, а длительный контакт кала со слизистой оболочкой кишечника чреват воспалением, заключила врач.

#здоровье
