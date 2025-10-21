Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что в норме стул должен быть ежедневным. По словам врача, в идеале идти в туалет необходимо сразу же после побуждения. Кал должен быть оформленным, без неприятного запаха, слизи и крови. Если он пачкает стенки унитаза при смывании, то это повод обратиться к врачам.

«Вы должны получать удовольствие от этого процесса и испытывать чувство облегчения. Да, да! Именно так!» — добавила специалистка.

Врач также добавила, что важно следить за регулярностью стула, поскольку при запоре токсины начинают повторно всасываться в кровь. В результате происходит отравление организма, которое проявляется усталостью, снижением работоспособности и головокружениями, а длительный контакт кала со слизистой оболочкой кишечника чреват воспалением, заключила врач.