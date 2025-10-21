Baltijas balss logotype
«Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2025
womanhit
Изображение к статье: «Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина предстала в пиратском образе.

Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза, по всей видимости, уже готовится к Хэллоуину. Вчера юморист показал дочку в костюмированном образе.

12-летняя Елизавета предстала в пиратском наряде. На ней было платье с корсетом, украшенное символическим черепом. Голову девочка повязала банданой. С обувью звездная наследница решила не заморачиваться и надела обычные белые кроссовки.

Папа позировал рядом с Лизой. Он был в темной рубашке и белых шортах. «Попутных ветров и спокойных морей!» — подписал снимки Максим. Кадры «лайкнула» сама Примадонна.

galkin.jpg

Соцсети

Фолловеры засыпали артиста и его дочку комплиментами: «Рада за вас, что вы есть, такие нестандартные и свободные от предрассудков», «Какая Лизочка красавица!», «Как она на Аллу Борисовну похожа».

Супруги воспитывают двоих детей — помимо дочки у них есть сын Гарри, он близнец Лизы. В сентябре брат с сестрой отметили свое 12-летие.

Оставить комментарий

