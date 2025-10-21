Baltijas balss logotype
«Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь 0 616

Lifenews
Дата публикации: 21.10.2025
Kleo
Изображение к статье: «Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь

Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в измене и лжи.

Супруги прожили в браке всего один год. По словам Оджани Ноа, Дженнифер Лопес была ему неверна. Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, публично обвинил звезду в измене и лицемерии. Поводом стал недавний эфир SiriusXM, где певица откровенно рассказала о своих неудачных браках и намекнула, что все ее мужчины "не были способны любить". 56-летняя певица в интервью заявила, что причина ее неудач в любви – не в ней, а в партнерах.

Эти слова вызвали бурную реакцию у ее первого мужа. Оджани Ноа, с которым певица состояла в браке с 1997 по 1998 год, заявил, что устал от постоянных нападок и манипуляций со стороны бывшей супруги.

"Хватит унижать нас. Хватит разыгрывать из себя жертву. Проблема не в нас. Не во мне. Проблема в тебе. Ты та, кто не смог удержать себя в руках. <...> Ты решила солгать, изменить мне, и хотя я остался... <...> Хоть раз скажи правду..." – написал бывший возлюбленный Джей Ло в блоге.

noa.jpg

Оджани Ноа и Дженнифер Лопес.

По словам фитнес-тренера, бывшая жена уговаривала его не разрушать семью. Однако цель у этого была одна – избежать шумихи в прессе, отмечает Оджани. Вскоре после произошедшего пара рассталась.

Они встретились в Майами, когда Лопес только начинала карьеру, а Ноа работал официантом и тренером. После развода Дженнифер быстро стала одной из самых популярных певиц мира, а бывший супруг получил от нее компенсацию в размере 50 000 долларов.

В прошлом году Оджани признался в интервью The Daily Mail, что развод стал для него тяжелым ударом. Ведь, добившись своего, став популярной, супруг стал ей не нужен, рассказывает Ноа.

На фоне слухов о кризисе в браке с Беном Аффлеком откровения Ноа вновь подняли интерес к бурному прошлому певицы. Поклонники разделились во мнениях: одни считают, что Оджани просто пытается вернуть внимание, другие – что певица действительно слишком часто выставляет себя жертвой. Сама Дженнифер Лопес никак не прокомментировала обвинения бывшего мужа.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

