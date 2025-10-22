После выхода фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов стал настоящим любимцем публики. Высокого артиста с крепким телосложением считали секс-символом, а он подтверждал данный титул регулярными новыми романами. Из-за своего разрыва с Александрой Захаровой он чуть не лишился работы в театре, а Марину Влади как-то спас из пожара.

Наследницу Соколову подарила лишь последняя супруга, которая младше актера на 26 лет. Сохранить этот брак, как и два предыдущих, он не смог, пишет spleten.net. Как сейчас живет дочь Андрея Соколова, и о чем артист жалеет сильнее всего?

Неуверенный ребенок

Андрей Соколов родился и вырос в Москве в семье инженеров, которая спустя несколько лет распалась. Общение с отцом было редким и не помогало налаживанию отношений, поэтому воспитанием будущего артиста в основном занималась мама. С самого детства мальчик всесторонне развивался: занимался музыкой, бальными танцами и хоккеем.

Особых успехов Соколов добился именно в последнем увлечении. Его тренер, чемпион мира и Европы Александр Сидельников, даже признал Андрея лучшим вратарем, но спортивная карьера так и не сложилась.

О мечте школьника стать актером практически никто не знал. Соколов был не уверен в себе и даже подумать не мог, что у него получится чего-то добиться на данном поприще.

Убедиться в своих страхах Андрей смог в возрасте четырнадцати лет, когда наконец-то набрался смелости и отправился на свои первые пробы. Подростка не взяли. С того момента он твердо решил забыть об актерстве и по совету матери поступить в Московский авиационно-технологический институт.

С обучением пришлось повременить: Соколов провалил экзамены. Целый год он потратил на работу в типографии, параллельно готовясь ко второй попытке поступления. Самостоятельно себя обеспечивать Андрей продолжил и после того, как стал студентом, вызывая зависть у одногруппников.

Дело в том, что на последнем курсе обучения студент приобрел поддержанный «Жигуль» и стал первым, кто приезжает на занятия на собственной машине. К слову, оканчивать институт Соколов не хотел и уже со второго курса был уверен, что занимается не своим делом. Все же получить диплом его уговорила мама.

В 1986 году Андрей Соколов собрался с силами и пошел на вступительные экзамены в театральное училище им. Щукина. Его зачислили с первого раза, а в кино он появился уже на втором курсе. Тогда его заметил режиссер Виталий Макаров и пригласил в свой фильм, ставший для Соколова дебютным.

Однако популярность Андрей ощутил чуть позже, после выхода «Маленькой Веры». Фильм стал по-настоящему резонансным и сделал исполнителей главных ролей звездами СССР. После этого карьера Соколова пошла в гору, а в 90-е он привлек пристальное внимание СМИ и получил звание «секс-символа».

Главный ловелас

Андрей Соколов практически всегда состоял в тех или иных отношениях и в одиночестве не засиживался. В студенчестве он крутил романы с однокурсницами, а после выпуска устроился в труппу «Ленкома» и встретил новую любовь – Александру Захарову.

Союз с дочерью художественного руководителя театра, Марка Захарова, должен был обеспечить Соколова множеством главных ролей, однако все произошло с точностью наоборот. Чувства оказались не крепкими, и роман закончился так же быстро, как и начался.

Захаров, будто затаив обиду на неудавшегося зятя, сильно усложнил его пребывание в театре. У Андрея начались трудности с получением ролей, что подтолкнуло его к съемкам в кино.

В съемочный процесс Соколов ушел с головой, воспользовавшись славой «Маленькой Веры». Вскоре на съемочной площадке «Пьющих кровь» он встретил вдову Владимира Высоцкого, Марину Влади. Разница в возрасте была не маленькой: Андрею было 29 лет, а Марине – 53.

Несмотря на это, между ними закрутился бурный роман, который стал известен общественности совершенно случайно. Как-то раз они вместе остановились в гостинице «Ленинград». Когда там произошел пожар, о нем первым узнал Соколов, вышедший из номера. Он сразу же вернулся к Влади и вывел ее из здания.

Впрочем, когда общественность узнала об их отношениях, те уже подходили к концу. Дело в том, что ни о какой безумной любви между Андреем и Мариной и речи не шло: для обоих роман был простым увлечением. Несмотря на это, они остались хорошими друзьями и даже продолжили вместе появляться на различных мероприятиях.

Но на Влади французские пассии Соколова не закончились: вскоре его заметили с Патрисией Каас. Артист не пропускал ни одного ее выступления, а она открыто говорила о своей любви к нему. Впрочем, и эти отношения завершились, не доведя возлюбленных до ЗАГСа. Причиной послужило расстояние, которое никто не хотел сокращать переездом.

С Марией Голубкиной Андрей Соколов надеялся остепениться. Ему тогда уже перевалило за 30, и мысли о создании семьи возникали все чаще. Он познакомил избранницу с матерью и сделал официальное предложение, но накануне мероприятия Голубкина вдруг заявила о расставании.

Она влюбилась в шоумена Николая Фоменко и ушла к нему, оставив Соколова с разбитым сердцем. Такое с ним случалось в первые, обычно завершал отношения именно он. Возможно, именно это стало причиной неожиданного брака Андрея три года спустя.

Три брака, три развода

О своей первой жене, Ирине, Андрей Соколов предпочитает даже не упоминать. Отношения с ней развивались настолько стремительно, что возлюбленные даже не успели толком пожить вместе перед свадьбой. Кроме того, и знакомство с родителями случилось уже после мероприятия.

Неудивительно, что спустя всего несколько месяцев Соколов уже подал на развод и решил забыть о данном периоде своей жизни.

А вскоре Андрей встретил Евгению Гусеву. Девушка перепутала машины у аэропорта и села к Соколову, приняв его за таксиста. Тот подвез красавицу до дома, и лишь после этого она поняла, что за рулем знаменитый актер.

Спустя несколько месяцев они поженились, но и этот брак продержался всего ничего: вскоре Андрею сообщили о связи супруги с бывшим возлюбленным, и артист сразу же подал на развод. После этого он решил не спешить с официальной регистрации отношений, поэтому следующая избранница ждала свадьбы более пяти лет.

Семнадцатилетнюю Ольгу Андрей Соколов встретил, когда ему было уже 43 года. Ему сразу понравилась красивая работница одного из столичных бутиков. В отличие от предыдущих, эти отношения развивались медленно. О свадьбе возлюбленных заговорили лишь пять лет спустя, когда Ольга забеременела. В 2010 году родилась единственная дочь Соколова, Софья.

Пять лет семья артиста считалась примерной, пока Ольга не подала на развод. Позже она призналась, что муж регулярно ей изменял. Девушка забрала дочь и переехала в Санкт-Петербург, где занялась собственным брендом одежды.

Софья Соколова

Позже Андрей Соколов признался, что очень жалеет об исходе отношений с Ольгой. С дочкой актер общаться не перестал и старался видеться с ней во время каждого приезда в северную столицу.

Отношения с Соней у него сложились очень хорошие, Соколов во всем поддерживает наследницу и часто дает советы. Так, именно с его помощью девочка дебютировала в кино. Отец устроил ей кастинг в фильм «Друг», который она успешно прошла. Впрочем, после этого на экранах Софья пока больше не появлялась.

В этом году наследнице Соколова исполнилось пятнадцать лет. Она учится в престижной гимназии Санкт-Петербурга и изучает сразу три иностранных языка: английский, французский и немецкий. Кроме того, Софья активно занимается фехтованием, пением и танцами, а также пробует себя в модельном бизнесе.

В 2022 году Соколова выступила в «Голосе. Дети» и прошла в команду Егора Крида, высоко оценившего ее талант. Сейчас музыка – ее главное увлечение. Софья записывает собственные песни и выступает. Иногда она появляется с отцом на различных мероприятиях, и Соколов с гордостью рассказывает о новых успехах наследницы.