После недавних проблем со здоровьем, из-за которых в музыкальном доме Daile были перенесены два запланированных концерта с участием маэстро Раймонда Паулса, композитор постепенно начинает восстанавливаться.

«Где же Маэстро сейчас черпает энергию и вдохновение? Конечно же, за фортепиано!» — написал журналист Арнис Краузе в Instagram, опубликовав видео, где Паулс играет вместе с пианистом Матисом Жилинскисом.

Поклонники в комментариях желают маэстро скорейшего выздоровления: Инга радуется, что «Маэстро дарит своё присутствие и позволяет молодому мастеру насладиться своим талантом», а Майрита отметила, что получился «великолепный дуэт».

Краузе также поделился, что Раймонд Паулс снова вышел на сцену вместе с такими артистами, как Анце Краузе, Жорж Сиксна, Зигфрид Муктапавелс и Маргарита Вилцане. «Когда мы пригласили Раймонда Паулса прийти на наш проект “DiviKrauzes”, я не верил, что Маэстро согласится. Он согласился сразу. Зрители, сцена и исполнители его песен — вот источник силы Маэстро», — рассказал журналист.

«Было так особенно снова увидеть Мастера за роялем после небольшого перерыва на восстановление. Крепкого здоровья!» — добавил Краузе.

Ранее сообщалось, что в первой половине октября был отменён концерт “Vīrieši labākos gados” (“Мужчины в расцвете лет”) с участием Раймонда Паулса и Андриса Кейшса, который должен был состояться в музыкальном доме Daile. На прошлой неделе стало известно, что перенесена и постановка “Šekspīrs. Soneti. Pauls | Busulis | Keišs”, изначально запланированная на 16 октября. Теперь она состоится 8 ноября в 18:00, все ранее купленные билеты остаются действительными.

Учитывая обеспокоенность публики состоянием здоровья маэстро, портал Jauns.lv связался с директором музыкального дома Daile Андой Задовской, которая успокоила поклонников: «Сейчас осень и сезон вирусов. Маэстро просто немного приболел. Он человек почтенного возраста, поэтому давайте уважительно отнесёмся к этому». Задовска подчеркнула, что представления не отменены, а лишь перенесены, и призвала зрителей сохранять спокойствие и с нетерпением ждать встречи с Маэстро.