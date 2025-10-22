Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы 2 453

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: После проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы

После недавних проблем со здоровьем, из-за которых в музыкальном доме Daile были перенесены два запланированных концерта с участием маэстро Раймонда Паулса, композитор постепенно начинает восстанавливаться.

«Где же Маэстро сейчас черпает энергию и вдохновение? Конечно же, за фортепиано!» — написал журналист Арнис Краузе в Instagram, опубликовав видео, где Паулс играет вместе с пианистом Матисом Жилинскисом.

Поклонники в комментариях желают маэстро скорейшего выздоровления: Инга радуется, что «Маэстро дарит своё присутствие и позволяет молодому мастеру насладиться своим талантом», а Майрита отметила, что получился «великолепный дуэт».

Краузе также поделился, что Раймонд Паулс снова вышел на сцену вместе с такими артистами, как Анце Краузе, Жорж Сиксна, Зигфрид Муктапавелс и Маргарита Вилцане. «Когда мы пригласили Раймонда Паулса прийти на наш проект “DiviKrauzes”, я не верил, что Маэстро согласится. Он согласился сразу. Зрители, сцена и исполнители его песен — вот источник силы Маэстро», — рассказал журналист.

«Было так особенно снова увидеть Мастера за роялем после небольшого перерыва на восстановление. Крепкого здоровья!» — добавил Краузе.

Ранее сообщалось, что в первой половине октября был отменён концерт “Vīrieši labākos gados” (“Мужчины в расцвете лет”) с участием Раймонда Паулса и Андриса Кейшса, который должен был состояться в музыкальном доме Daile. На прошлой неделе стало известно, что перенесена и постановка “Šekspīrs. Soneti. Pauls | Busulis | Keišs”, изначально запланированная на 16 октября. Теперь она состоится 8 ноября в 18:00, все ранее купленные билеты остаются действительными.

Учитывая обеспокоенность публики состоянием здоровья маэстро, портал Jauns.lv связался с директором музыкального дома Daile Андой Задовской, которая успокоила поклонников: «Сейчас осень и сезон вирусов. Маэстро просто немного приболел. Он человек почтенного возраста, поэтому давайте уважительно отнесёмся к этому». Задовска подчеркнула, что представления не отменены, а лишь перенесены, и призвала зрителей сохранять спокойствие и с нетерпением ждать встречи с Маэстро.

Читайте нас также:
#раймонд паулс #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • NB
    Nose Bose
    22-го октября

    Раймонду - долгих лет! И здоровья!

    6
    1
  • П
    Процион
    22-го октября

    Интересно, а уничтожение Паулсом рижского Театра Юных Зрителей этому маэстре потомки поставят в заслугу, или деликатно промолчат?

    5
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Андрей Соколов: три брака, громкие романы и взрослая дочь, которой он гордится
Изображение к статье: Андрей Соколов: три брака, громкие романы и взрослая дочь, которой он гордится
Джону Литгоу, сыгравшему Черчилля в «Короне», стукнуло 80
Изображение к статье: Он не стар, он суперстар. Иконка видео
Анна Курникова ждет четвертого ребенка в 44 года в компании любящей семьи
Изображение к статье: Хорошо, когда все в сборе. Иконка видео
Актриса Волкова, вдова Эдуарда Лимонова, в 51 год страдает от вероломного зятя
Изображение к статье: "Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет ко мне". Иконка видео
Изображение к статье: Злата прирожденная хозяйственница. Иконка видео
Семья юмориста Хазанова реализовала российскую недвижимость за 12 500 000 EUR 1 895
Изображение к статье: Проституция была в Донецке развита и до войны. Иконка видео
Секс-работницы за линией фронта: ночные бабочки в Донбассе получают 20-60 тысяч евро в месяц 6 1758
Изображение к статье: Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали
Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали 3179
Изображение к статье: Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов
Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов 1486

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 124
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео