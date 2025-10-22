Baltijas balss logotype
Семья юмориста Хазанова реализовала российскую недвижимость за 12 500 000 EUR

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Злата прирожденная хозяйственница.

Злата прирожденная хозяйственница.

Эльбаум последовала примеру мужа, который ранее также избавился от собственности.

Супруга юмориста Геннадия Хазанова тоже распродала свою недвижимость в России. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Злата Эльбаум избавилась от квартиры и коттеджа.

Стоимость вышеназванного имущества оценивается в сумму свыше чем в 250 миллионов рублей (2,5 миллионов евро). Жена Хазанова продала дом площадью в 1200 квадратных метров, площадь участка составляет 7500 квадратов. Коттедж расположен в деревне Фоминское, в городе Троицк.

«Также Эльбаум продала просторную квартиру в 165 квадратов в элитном поселке в Одинцовском районе Подмосковья», — сообщает источник. Приблизительная стоимость объекта — 33 миллиона рублей. Это жилье находится по соседству с квартирой самого Хазанова, правда, сейчас эта недвижимость принадлежит уже другому собственнику.

Эльбаум последовала примеру мужа, который ранее также избавился от российской недвижимости. Юморист оставил лишь квартиру в 39 квадратных метров стоимостью в 21 миллион рублей. Стоимость имущества, проданного Геннадием Викторовичем, оценивается в почти 1 миллиард рублей (10 миллионов евро).

Злата Иосифовна работала помощницей режиссера Марка Розовского. Хазанов и Эльбаум поженились в 1970 году. Свидетелем на свадьбе со стороны жениха был Леонид Утесов. У супругов есть 51-летняя дочь Алиса Хазанова. Вместе с отцом актриса, режиссер и продюсер владела квартирой в 250 квадратов на Спиридоновке, но и у этого жилья уже новый собственник.

  • bt
    bory tschist
    22-го октября

    ..."oставил и сбежал навсегда" (!??) получается, что все мы когда-то что-то "оставили и cбежали"! – эстонцы, латыши и литовцы сбежали из cccp, a o про-лукашенковскиx белорусax, уютно поселившихся в Латвии, вряд ли кому-то нужно рассказывать – оставили свою любимую родину и сбежали! _ вот и получается: чуть ли не половина населения Балтийских Cтран состоит сегодня из – беглых ...

