Сейчас принц Уильям и Кейт Миддлтон живут в коттедже Аделаида, который расположен недалеко от Виндзорского замка. Однако уже совсем скоро семья поселится в особняке Форест-Лодж в Виндзорском парке. Изначально королевская чета планировала переехать в дом до рождественских праздников, однако теперь они хотят все успеть к празднику «Ночь костров», который отмечают 5 ноября.

Причин переезда несколько. Во-первых, прежний особняк стал мал для семьи, где подрастают трое детей. Во-вторых, супруги хотят начать жизнь с чистого листа после нескольких тяжелых лет. Однако есть и еще один повод — близкое соседство с герцогиней Эдинбургской. Новая резиденция находится в 10 минутах езды от дома Софи, Бэгшот-Парк. По словам источников, такая близость позволит и без того крепкой дружбе двух членов королевской семьи «стать еще крепче».

Королевский эксперт рассказал, что схожее происхождение стало причиной, по которой Кейт и Софи сблизились. Обе женщины выросли в провинции, в простых семьях, и прошли непростой путь, чтобы стать частью монархии. Герцогиня Эдинбургская стала для Миддлтон настоящим ментором и старшей сестрой, которой у принцессы Уэльской никогда не было. Жена принца Эдварда, обладая большим опытом, нередко делилась с Кейт советами о том, как совмещать обязанности члена королевской семьи с воспитанием детей.

Эта дружба прошла проверку и в трудные времена, особенно в течение последних полутора лет, когда Миддлтон столкнулась с онкологией. Герцогиня Эдинбургская была рядом с принцессой Уэльской не только морально, но и физически, взяв на себя часть ее обязанностей.

«Софи была рядом с Кейт на протяжении всего прошлого года — спокойная, преданная и абсолютно надежная. Она единственный человек, с которым Кейт может поговорить по душам, не опасаясь осуждения», — поделился анонимный источник с изданием RadarOnline. Некоторые вовсе отмечают, что их прочную связь можно проследить и благодаря моде. Королевские особы не раз появлялись в образах, которые лаконично перекликаются друг с другом — они выбирают наряды в тон или схожие фасоны.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что соседство с Софи стало для Кейт не маловажным критерием при выборе нового семейного гнездышка. Напомним, по данным источников, коттедж Форест-Лодж должен стать для Уэльских «домом навсегда». Там они планируют остаться даже тогда, когда Уильям станет королем, сознательно отступая от традиции переезда в Букингемский дворец. Будущий монарх стремится обеспечить своим наследникам максимально стабильное и уединенное детство.