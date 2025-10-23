Экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал о своем задержании на границе с США.

На странице в соцсети историк моды поделился деталями пережитого стресса. Он уверен, что все дело в усилившемся контроле при новой администрации Дональда Трампа, ну и… в его неслыханной популярности.

«В аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса: 1. Что привело вас в США? 2. С кем будете встречаться? Назовите имена и адреса. 3. Почему весь интернет заполнен афишами с вашими выступлениями? Мои ответы на хорошем английском языке пограничника не удовлетворили», — пишет Васильев.

Его отвели в спецкомнату для задержанных, запретили пользоваться смартфоном и даже выходить «по нужде» без разрешения офицера. Ну а потом случилось самое интересно. Телеведущего заподозрили в недавнем ограблении Лувра и попросили предоставить к осмотру багаж. «Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами "багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет"», — продолжает рассказ Васильев.

К его облегчению, уже совсем скоро пограничница уже мило беседовала с ним, и даже местами заискивала, и в итоге сказала "Добро пожаловать в США!"».