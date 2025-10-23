Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт 0 145

Lifenews
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт

Дэвид Бекхэм делится в Country Life своей новой страстью: сельской жизнью в Котсуолде.

50-летний бывший профессиональный футболист загорелся идеей стать истинным сельским джентльменом после того, как в декабре 2016 года приобрел поместье в Котсуолде за 6 миллионов фунтов стерлингов.

С тех пор уроженец Восточного Лондона Дэвид через свои социальные сети делится с поклонниками своей любовью к пчеловодству, уходу за огородом и разведению кур.

Теперь отец четверых детей рассказал, что на его загородный образ жизни повлиял его друг, 57-летний голливудский режиссер Гай.

bekhem2.jpg

Соцсети

Дэвид рассказывает об этом вдохновении в предстоящем номере журнала Country Life, куда его пригласили в качестве приглашенного редактора в честь 50-летия издания.

Дэвид рассказал, как Гай Риччи помог ему полностью погрузиться в сельскую жизнь.

bekhem3.jpg

Соцсети

Он сказал: «Он современный первобытный человек, который помог мне полюбить сельскую местность гораздо сильнее и понять ее даже больше, чем раньше. Иногда мы часами сидим у костра, только вдвоем, и разговариваем далеко за полночь.

Гай — настоящий сельский джентльмен, который безмерно любит свое поместье в Уилтшире. Время, проведенное с ним, стало одной из причин, почему я так глубоко полюбил загородную местность.

Он замечательный и очень близкий друг, который так сильно меня вдохновляет. Я постоянно многому у него учусь — будь то жизнь, ведение загородного хозяйства, люди, политика, монархия или то, что значит быть британцем».

Среди любимых загородных занятий Дэвида — пчеловодство; он построил свой собственный улей возле своего дома недалеко от Чиппинг-Нортона во время локдауна.

Ранее он рассказал Men’s Health: «Когда мы собираем мед, и я сижу на своей кухне, разглядывая его, меня охватывают сильные эмоции».

С тех пор Дэвид из восточного Лондона делится с фанатами своей страстью к пчеловодству, огороду и курам через соцсети.

bekham-kuri.jpg

Соцсети

Дэвид также упомянул другие вещи, которые занимают его в Котсуолде, добавив: «Мои куры в деревне, время, проведенное в саду, встречи с друзьями, пинта пива или бокал вина…

Вот что я люблю. У нас были куры, огород — все это в загородном доме. Этим я очень горжусь».

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?
Изображение к статье: Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?
Скандал: 64-летнему певцу Пенкину выставили счет в 3500 евро за порванный матрас
Изображение к статье: Сергей Михайлович удивлен неожиданным сюрпризом. Иконка видео
Вот эта молоденькая порнозвезда, которую выбрал комик Саша Барон Коэн
Изображение к статье: Эта барышня имеет пару несомненных достоинств. Иконка видео
Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Особняк, который интересует сейчас всю Британию. Иконка видео
Чудный загородный дворец примет в ноябре принца Уильяма и принцессу Кейт 221
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта
Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта 303
Изображение к статье: По сюжету "Хроник", герой Юры Борисова сходится с персонажем Юлии Высоцкой. Иконка видео
Брак харизматичного Юры Борисова на грани распада, 32-летний артист все отрицает 241
Изображение к статье: «Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф
«Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф 965

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео