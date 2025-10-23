Дэвид Бекхэм делится в Country Life своей новой страстью: сельской жизнью в Котсуолде.
50-летний бывший профессиональный футболист загорелся идеей стать истинным сельским джентльменом после того, как в декабре 2016 года приобрел поместье в Котсуолде за 6 миллионов фунтов стерлингов.
С тех пор уроженец Восточного Лондона Дэвид через свои социальные сети делится с поклонниками своей любовью к пчеловодству, уходу за огородом и разведению кур.
Теперь отец четверых детей рассказал, что на его загородный образ жизни повлиял его друг, 57-летний голливудский режиссер Гай.
Соцсети
Дэвид рассказывает об этом вдохновении в предстоящем номере журнала Country Life, куда его пригласили в качестве приглашенного редактора в честь 50-летия издания.
Дэвид рассказал, как Гай Риччи помог ему полностью погрузиться в сельскую жизнь.
Соцсети
Он сказал: «Он современный первобытный человек, который помог мне полюбить сельскую местность гораздо сильнее и понять ее даже больше, чем раньше. Иногда мы часами сидим у костра, только вдвоем, и разговариваем далеко за полночь.
Гай — настоящий сельский джентльмен, который безмерно любит свое поместье в Уилтшире. Время, проведенное с ним, стало одной из причин, почему я так глубоко полюбил загородную местность.
Он замечательный и очень близкий друг, который так сильно меня вдохновляет. Я постоянно многому у него учусь — будь то жизнь, ведение загородного хозяйства, люди, политика, монархия или то, что значит быть британцем».
Среди любимых загородных занятий Дэвида — пчеловодство; он построил свой собственный улей возле своего дома недалеко от Чиппинг-Нортона во время локдауна.
Ранее он рассказал Men’s Health: «Когда мы собираем мед, и я сижу на своей кухне, разглядывая его, меня охватывают сильные эмоции».
Соцсети
Дэвид также упомянул другие вещи, которые занимают его в Котсуолде, добавив: «Мои куры в деревне, время, проведенное в саду, встречи с друзьями, пинта пива или бокал вина…
Вот что я люблю. У нас были куры, огород — все это в загородном доме. Этим я очень горжусь».
