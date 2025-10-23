В начале лета Саша Барон Коэн («Борат») после 15 лет брака развелся с 49-летней актрисой с Австралии, Айлой Фишер («Шопоголик»).

Бобылем комик куковал недолго.

На званом ужине по случаю 50-летия режиссера Тайки Вайтити, мужа поп-звезды Риты Оры, Саша положил глаз на эффектную девицу в откровенном наряде.

Мой мозг буквально взорвался, - вспоминал первое впечатление 53-летний Коэн.

Они познакомились и проболтали весь вечер, а затем отправились танцевать в ночной клуб, которыми особенно славится Ибица. На следующий день знакомство укрепил обед в ресторане.

Девушкой оказалась 27-летняя модель эротического сайта OnlyFans Ханна Палмер. На Ибице она оказалась не случайно - милашка круглый год путешествует по модным курортам Лазурки, Карибов, Гавайев и Мексики. На днях парочку вновь видели вместе в Лос-Анджелесе.