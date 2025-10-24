Дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева исполнилось семь лет. Празднование прошло дома в кругу близких. Видео и фото с праздника показала старшая сестра девочки – Анна Заворотнюк.

На кадрах видно, что для Милы устроили атмосферный праздник в розовых оттенках. Комнату украсили шарами, цветами и декоративными элементами, а centerpiece торжества стал торт в стиле сказочной принцессы. Сюрпризом для именинницы стало появление аниматоров – по видео заметно, что девочка была в восторге.

Анна сопроводила ролик нежными словами, адресованными сестре. Она призналась, что гордится Милой и восхищается ее энергией и добротой. По словам Анны, малышка растет удивительно солнечным ребенком, который умеет радоваться жизни и делиться теплом с другими.

Мила появилась на свет в 2018 году и стала общим ребенком Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева. Родители с самого начала старались оберегать дочь от внимания публики. В этом году девочка пошла в школу, и, по признанию Анны, это стало большим событием для всей семьи.

Для Чернышева Мила – первый ребенок. У Анастасии от предыдущих отношений есть двое взрослых детей – Анна и Майкл. После долгой болезни актрисы не стало весной 2024 года. Все это время Петр был рядом, поддерживая ее до последнего дня.