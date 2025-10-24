Два уже существующих препарата — противодиабетическое средство эмпаглифлозин и инсулиновый назальный спрей — показали способность защищать мозг от ранних изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты клинического исследования, проведенного учеными из Университета Уэйк-Форест (США), опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

В четырехнедельном испытании приняли участие 47 человек в возрасте от 55 до 85 лет, у которых наблюдались легкие когнитивные нарушения или ранние признаки деменции. Участников разделили на четыре группы — получавших эмпаглифлозин, инсулиновый спрей, комбинацию препаратов или плацебо. Несмотря на небольшой масштаб, исследование показало: оба препарата воздействуют на разные звенья метаболизма, улучшают кровоток, снижают воспаление и способствуют сохранению когнитивных функций.

Эмпаглифлозин уменьшал уровень белка тау в спинномозговой жидкости — ключевого маркера нейродегенерации, а инсулиновый спрей улучшал память и связи между областями мозга, отвечающими за мышление. По словам руководителя исследования профессора Сюзан Крафт, результаты подтверждают, что «коррекция метаболических процессов может изменить течение болезни Альцгеймера».

Ученые подчеркивают: препараты хорошо переносились участниками и не вызвали серьезных побочных эффектов. Теперь команда планирует крупномасштабные и длительные клинические испытания, чтобы выяснить, смогут ли эти доступные лекарства стать частью комплексной терапии для замедления когнитивного старения.