Индонезийская полиция начала проверку актрисы Ларисы Гузеевой в связи с делом о мошенничестве, связанном с продажей вилл на Бали. По версии следствия, Гузеева могла быть соучастницей схемы.

Еще летом актрису обвинили в том, что она участвовала в рекламе вилл, которые покупатели так и не получили вместе с уплаченными за них деньгами.

Главный подозреваемый — бизнесмен Сергей Домогацкий, который организовывал продажу недвижимости. Полиция считает, что Гузеева могла осознавать мошенничество, участвуя в рекламной кампании.

Сама актриса пока отказывается комментировать ситуацию. Недавно она выразила недовольство Лере Кудрявцевой, которая показала сюжет о расследовании в своей передаче.

По данным следствия, Домогацкого уже обвиняют более 60 человек. Общий ущерб оценивается в 31 миллиард рублей. По версии пострадавших, бизнесмен продавал одни и те же виллы разным покупателям, не будучи их собственником, и даже инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть пропавшие деньги.