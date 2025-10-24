Baltijas balss logotype
Лариса Гузеева под подозрением в деле о мошенничестве на Бали 0 419

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лариса Гузеева под подозрением в деле о мошенничестве на Бали

Индонезийская полиция начала проверку актрисы Ларисы Гузеевой в связи с делом о мошенничестве, связанном с продажей вилл на Бали. По версии следствия, Гузеева могла быть соучастницей схемы.

Еще летом актрису обвинили в том, что она участвовала в рекламе вилл, которые покупатели так и не получили вместе с уплаченными за них деньгами.

Главный подозреваемый — бизнесмен Сергей Домогацкий, который организовывал продажу недвижимости. Полиция считает, что Гузеева могла осознавать мошенничество, участвуя в рекламной кампании.

Сама актриса пока отказывается комментировать ситуацию. Недавно она выразила недовольство Лере Кудрявцевой, которая показала сюжет о расследовании в своей передаче.

По данным следствия, Домогацкого уже обвиняют более 60 человек. Общий ущерб оценивается в 31 миллиард рублей. По версии пострадавших, бизнесмен продавал одни и те же виллы разным покупателям, не будучи их собственником, и даже инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть пропавшие деньги.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

