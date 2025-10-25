Baltijas balss logotype
45-летняя Кристина Агилера наслаждается осенней Францией 0 126

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Париж требует беретика.

Париж требует беретика.

«Ты круто выглядишь в любом образе», — написали фолловеры.

Кристина Агилера известна своей любовью к экспериментам со стилем. На заре карьеры она предпочитала смелые и дерзкие образы, затем ее откровенные аутфиты сменились на ретро-наряды, а сейчас поп-звезда выбирает женственно-сексуальный стиль.

Так, в новой фотосессии Кристина предстала в изысканном мини-платье. Облегающий наряд подчеркнул стройную и миниатюрную фигуру певицы. На голове у звезды был черный берет. На другом фото исполнительница хита «Hurt» была в пышных перьях и том же берете.

Изящный и игривый образ парижанки она выбрала не просто так — сейчас Агилера пребывает в столице Франции. Видимо, атмосфера самого романтичного города мира вдохновила артистку на эти fashion-эксперименты.

«Эмили в Париже? Нет, 'Кристина в Париже», «Ты великолепна», «Ты круто выглядишь в любом образе», — написали фолловеры Кристины. Также Агилеру сравнили с культовой героиней Бонни из криминальной драмы «Бонни и Клайд» — исполнительница роли Фэй Данауэй носила аналогичный берет.

Кристина Мария Агилера (род. 18 декабря 1980, Нью-Йорк) — американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН.

В детстве Агилера принимала участие в различных музыкальных телешоу, а в 1998 году подписала контракт с лейблом RCA Records. В 1999 году она выпустила дебютный альбом Christina Aguilera, который возглавил американские хит-парады; синглы «Genie in a Bottle», «What a Girl Wants» и «Come On Over Baby (All I Want Is You)» также закрепились на первых строчках чартов. Добившись успеха на современной тин-поп-сцене, в 2002 году Агилера выпустила пластинку Stripped и сменила образ на более сексуальный. Композиция «Beautiful», выпущенная в качестве второго сингла с альбома, получила положительные отзывы критиков за вдохновляющий текст, и стала гимном ЛГБТ-сообщества.

В 2006 году Агилера выпустила альбом Back to Basics в стиле джаза, блюза и соула XX века. Пластинка заняла первое место в хит-парадах США, а синглы «Ain't No Other Man», «Hurt» и «Candyman» закрепились в первой десятке. Продолжив экспериментировать с музыкой, Агилера выпустила альбомы Bionic (2010), Lotus (2012) и Liberation (2018), которые попали в первую десятку американских чартов. Помимо сольных композиций, Агилера записала ряд успешных совместных треков, включая «Lady Marmalade», «Moves Like Jagger», «Feel This Moment» и «Say Something».

В 2010 году Агилера дебютировала как киноактриса в фильме «Бурлеск» и записала восемь песен для одноимённого саундтрека. С 2011 по 2016 год певица была наставником в шести сезонах музыкального телеконкурса The Voice, а в 2017 году озвучила персонажа в комедийном мультфильме «Эмоджи фильм».

Кристина Агилера — обладательница шести премий «Грэмми», одной «Латинской премии Грэмми» и звезды на Голливудской «Аллее славы». В 2008 году журнал Rolling Stone назвал её одной из 100 величайших исполнителей всех времён, а в 2013 году Time включил Агилеру в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире. Продажи пластинок Агилеры по всему миру превышают 75 миллионов экземпляров, что делает её одной из самых коммерчески успешных исполнителей.

Агилера награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом. Она является послом Всемирной продовольственной программы и ООН. Участие Кристины в благотворительных проектах помогло собрать более 117 миллионов долларов.

