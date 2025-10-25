Среди последних киноработ Ван Дамма (65) – боевик «Тьма человеческая», вышедший на экраны в 2024 г. В августе того же года актер произвел фурор, повторив свой культовый снимок 36-летней давности. «Возраст – всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжать творить историю вместе», – написал он в соцсетях. Ван Дамм также работает над личным проектом «Френчи», выступая в нем как режиссер, сценарист и продюсер.

Жан-Клод Ван Дамм (при рождении – Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг) появился на свет 18 октября 1960 г. в пригороде Брюсселя. В детстве он был болезненным, сутулым и худым ребенком, пока в 10 лет отец не записал его в секцию карате. Параллельно мальчик пять лет занимался классическим балетом, что придало его телу гибкость и ловкость: фирменный удар в прыжке с разворота стал результатом сочетания боевых искусств и хореографии. Именно эта комбинация и заложила основу будущего стиля Ван Дамма.

Тренировки быстро дали результаты: Ван Дамм выправил осанку, набрал мышечную массу и получил черный пояс по карате. В 18 лет он стал чемпионом страны по бодибилдингу, завоевав титул «Мистер Бельгия», а также выиграл первенство Европы по карате и кикбоксингу. На его профессиональном счету 55 боев, из которых он выиграл 53, в большинстве случаев нокаутом. Культурист открыл собственный спортивный клуб «California Gym», однако мечта о кино заставила его продать бизнес и отправиться покорять Голливуд.

Переломным моментом для Ван Дамма стала встреча с Чаком Норрисом, с которым он вместе тренировался в начале 1980-х. Старший товарищ устроил бельгийского культуриста вышибалой в свой бар в Ньюпорт-Бич. Также Ван Дамм подрабатывал шофером и бойцом на подпольных рингах, продолжая рассылать свои фотографии продюсерам. Благодаря Норрису, он получил эпизодическую роль в боевике Джозефа Зито «Без вести пропавшие» (1984). Первая крупная работа досталась Ван Дамму в 1986 г. в фильме «Не отступать и не сдаваться». Он сыграл русского бойца и впервые использовал всем известный сейчас псевдоним, взятый в память об умершем друге.

Уже следующая картина – «Кровавый спорт» (1988) Ньюта Арнольда – сделала из бельгийца новую звезду американских боевиков. По легенде он получил эту роль, продемонстрировав продюсеру свой фирменный шпагат прямо на улице. Его персонаж вдохновил создателей игры Mortal Kombat на образ Джонни Кейджа. Впрочем, за эту работу начинающий актер был номинирован на «Золотую малину». Затем последовали картины «Киборг» (1989) и «Кикбоксер» (1989).

Пик популярности пришелся на первую половину 1990-х, когда актер трижды подряд (1992, 1993, 1994) номинировался на премию MTV Movie Awards как «Самый желанный мужчина». В этот период вышли картины «Двойной удар» (1991), «Универсальный солдат» (1992) и «Трудная мишень» (1993). Его часто сравнивали с другими кумирами жанра боевиков – Арнольдом Шварценеггером и Чаком Норрисом. Критики отмечали, что Ван Дамм, обладая мускулатурой первого и спортивным мастерством второго, явно превосходил обоих в актерском обаянии и внешней привлекательности.

Подвижки в кинокарьере Ван Дамма наступили лишь в 2008 г. после выхода псевдореалистичной драмы Мабрука Эль Мекри «Ж.К.В.Д.», где актер сыграл утрированную версию самого себя. Критики высоко оценили его работу, а журнал Time поставил этот образ на второе место года после Джокера Хита Леджера. В начале 2010-х Ван Дамм активно снимался в сиквелах некогда успешных картин: «Универсальный солдат – 3: Возрождение» и «Универсальный солдат – 4». В 2010 г. Ван Дамм впервые попробовал себя в озвучивании мультфильма, подарив голос мастеру Кроку из «Кунг-фу панда 2». Кроме того, новая волна популярности позволила культуристу присоединиться к звездному составу «Неудержимых 2» (2012), где его роль главного антагониста была признана «Лучшим злодеем года» по версии французского журнала Première.

Актер был женат пять раз, причем дважды – на одной и той же женщине. Первые два союза – с Марией Родригес и Синтией Дердериан – продолжались недолго. Главной спутницей голливудской звезды стала чемпионка по бодибилдингу Глэдис Португез (на фото). Брак продлился с 1989 по 1992 г. Впоследствии мать его детей, Кристофера и Бьянки, простила культуристу многочисленные измены, в том числе роман с актрисой Дарси ЛаПьер, ставшей в 1994 г. его четвертой супругой и родившей ему сына Николаса. В 1999 г. Ван Дамм вернулся к Португез и снова женился на ней. При этом позже, с 2009 по 2016 г., у актера были длительные отношения с украинской моделью Аленой Кавериной.