Бывшие супруги собираются переехать в Лондон после тяжелого бракоразводного процесса. И теперь инсайдеры переживают, достаточно ли для Джоли и Питта велика столица Великобритании, или стоит ждать нового конфликта, пишет Фокус.

Продюсерская компания Брэда Питта Plan B объявила о планах расширения в Великобританию: 61-летний Питт открывает офис в Лондоне. А его бывшая жена Анджелина Джоли раньше заявляла, что обдумывает переезд туда же, пишет RadarOnline.

"Она просто ждала, когда разрешится вопрос развода и опеки, а также когда Ноксу и Вивьен исполнится 18 лет", — заявил источник о близнецах бывшей пары, которым исполнится 18 лет в июле следующего года.

Но теперь, когда Брэд Питт решил переезжать в Лондон, инсайдеры полагают, что Анджелина Джоли еще может пересмотреть свое решение.

"Возможно, так и будет, потому что меньше всего ей хочется столкнуться с Брэдом. Боль все еще сильна — она никак не может забыть его поступок или простить его. Энджи разведала множество других мест в Европе, когда планировала переезд, так что она может оказаться где угодно", — отметил инсайдер.

Однако если Брэд Питт все же решит переехать в Лондон, он может оказаться не один, поскольку он и его девушка Инес де Рамон официально "полноценно живут вместе" и начали планировать свое совместное будущее.

Инсайдер заявил: "Брэд действительно включает Инес во все свои планы поездок, а когда они дома, они просто отдыхают вместе".

Друзья пары сообщили, что Брэд Питт и Инес де Рамон "счастливее, чем когда-либо" с тех пор, как начали жить вместе. А Питт – "счастлив и влюблен".

Фокус