Древнегреческая мудрость гласит: тяжелые времена рождают сильных людей. Ученые из Института цитологии и генетики смогли подтвердить это научно.

Генетические исследования

В эксперименте приняли участие люди трех возрастных групп — родившиеся в 1982–1985, 1992–1995 и 2002–2005 годах. Их опросили и провели генетические тесты, чтобы выявить особенности стрессоустойчивости и тревожности.

Кризисное поколение

У людей, родившихся в начале 90-х, часто обнаруживались гены DRD4 и COMT. Первый связан с поиском нового и устойчивостью к стрессу, второй снижает риск тревожных расстройств. У представителей других поколений эти гены встречались реже.

Противоречивый результат

Помимо этого, у детей 90-х выявили вариант гена ESR1, который повышает тревожность, но одновременно увеличивает фертильность. Ученые предполагают, что это эволюционный механизм, позволяющий людям размножаться даже в условиях кризиса и постоянного стресса.