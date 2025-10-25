Baltijas balss logotype
«Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК 1 289

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК

Древнегреческая мудрость гласит: тяжелые времена рождают сильных людей. Ученые из Института цитологии и генетики смогли подтвердить это научно.

Генетические исследования

В эксперименте приняли участие люди трех возрастных групп — родившиеся в 1982–1985, 1992–1995 и 2002–2005 годах. Их опросили и провели генетические тесты, чтобы выявить особенности стрессоустойчивости и тревожности.

Кризисное поколение

У людей, родившихся в начале 90-х, часто обнаруживались гены DRD4 и COMT. Первый связан с поиском нового и устойчивостью к стрессу, второй снижает риск тревожных расстройств. У представителей других поколений эти гены встречались реже.

Противоречивый результат

Помимо этого, у детей 90-х выявили вариант гена ESR1, который повышает тревожность, но одновременно увеличивает фертильность. Ученые предполагают, что это эволюционный механизм, позволяющий людям размножаться даже в условиях кризиса и постоянного стресса.

#генетика
  АТД
    Аня Тейлор-Джой
    25-го октября

    Вообще-то тяжелыми были 80-е , в 90-х стало гораздо легче

    2
    5

Видео