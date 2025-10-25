Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Репортаж из болота: у жителей Латвии есть шанс прикоснуться к природе, не замочив ноги 3 1612

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Репортаж из болота: у жителей Латвии есть шанс прикоснуться к природе, не замочив ноги
ФОТО: dreamstime

«А резиновые сапоги надевать?», – поинтересовалась супруга, когда я пообещал отвезти ее на ближнюю к столице трясину. Не, тут не обязательно. Ибо Большое Кемерское болото – можно сказать, окультурено. Человек и природа там соприкасаются, но не смешиваются. Это своего рода, наше, сафари!

А что это за смех стоит на болотах?

Прежде всего, с погодой нам в этот раз повезло. Затяжные, тяжелые, осенние дожди еще не вступили в свои права – над Латвией царило бабье лето, и термометр автомашины в движении уверенно стоял на отметке +15. В режиме наибольшего благоприятствования миновали корыстные пределы платной Юрмалы и свернули на Вентспилское шоссе. А с него, практически напротив поворота на Кемери (кстати, бывшего до 1959 года отдельным городом, тогда как Юрмальский район входил в состав Риги) – дорожка уходит влево.

Там просторное, лесное, Кемерское кладбище. Проселок становится все ухабистей, то тут, то там, рытвины. Законодательство ЛР делает практически невозможным любое, в т.ч. дорожное, строительство в заповедниках. Вот удивительно, отчего в Западной Европе резерваты и заказники, как правило, снабжены качественными асфальтовыми дорожками?

Так или иначе, о прибытии на место назначения оповещает здоровая очередь из машин, первая запинка с момента выезда с рижского Пурвциемса. Оказывается, в Кемерском заповеднике, данная часть коего административно находится в Тукумском крае, тоже не дураки сидят – что они, хуже самоуправления Юрмалы? – и берут по 4 евро за стоянку. Тут весьма напряжно с местами, потому приходится подождать, пока кто-то выезжает. В общем, паркуемся почти впритык, в дальнейшем же все бесплатно, это радует.

kemeri-dreamstime_xl_339029883_resize.jpg

Повсюду семьи с веселыми детьми, все одеты по-походному, некоторые в обеденный час закусывают за столами для пикников. Хватает и иностранцев – слышишь то немецкую речь, то рассуждения о российских университетах… Болото отнюдь не начинается сразу, нужно сперва пройти по лесной дороге, ведущей средь величественных сосен и густого подлеска. По обе стороны виднеются мелиорационные канавы, дело рук человеческих. Сложная система отвода высоких грунтовых вод, еще со времен социализма. Но вот приметы нового – биотуалеты, скамейки, плакаты с предупреждением о штрафе в 1000 евро за засорение и разжигание костров.

На узкой тропе

Лес становится реже, и перед нами открывается впечатляющий рукотворный рельеф – пологие ложбины и ямы. Тирели – этот топоним был известен во времена Первой Мировой войны. И так выглядят окопы и блиндажи через 110 лет. Можно представить, что пережили люди, два года вынужденные воевать в болоте…

Мы же выходим на широкий простор, двигаясь при этом в ограниченном коридоре возможностей – по дощатой тропке. Если впереди нет кармана с лавочками, на который сойдет компания, дабы отдохнуть и полюбоваться красотами, то все вынуждены идти сообща, со скоростью самой маленькой девочки, семенящей впереди. Это немножко напрягает.

kemeri1.jpg

Зато – какие виды, какой воздух. Как по заказу – и свежий, и в правильной степени подогретый полуденным солнышком. Идеально голубое небо придает глубокий, синий, цвет, всем многочисленным протокам и озерцам, которых становится все больше. Все они безымянные, видимо, потому что кочующие. В этом году есть, а потом, по половодью, может, уже и не станет.

Если посмотреть на карту Google, то смотрится так, как будто группа великанов шла из душа, и оставляла мокрые пятна разной величины. То полноценный отпечаток, то капли. Водоемов тут – буквально сотни, они связаны друг с дружкой хитроумными протоками. Где-то вода зарастает, появляется угрожающе-кровавый, походящий на мясной фарш, болотный мох.

kemeri-2-.jpg

Неискоренимое любопытство так и тянет наступить, попробовать… Нога моментально начинает увязать, насилу вытягиваю, с чмоканьем!

Воды, богатые серой

Кемерское болото — одно из крупнейших моховых болот на побережье Латвии. Его площадь составляет 5000 га – 50 квадратных километров, или 25 территорий Княжества Монако. Возраст болота – около 8000 лет. В ту пору, в 6 тысячелетии до нашей эры, в Европе уже бытовали примитивные культуры, например, в будущем французском Тарденуа негроидные племена баловались ракушками. А предки современных китайцев уже пробовали лепить керамику.

Здешняя особенность – сернистые воды, потому и флора на болоте столь своеобразна. В такой почве не возрастет полноценная сосна, оттого местные деревца миниатюрны и милы, как японская комнатная традиция, бонсай. На самом деле, национальный парк мог бы сделать эти нано-сосенки своим экспортным продуктом – однако, понятно, что вне родных гидрологических условий они обречены. Так что наслаждаемся, не спеша, пока мы тут.

Настоящие же фотографические возможности открываются с вышки, которая вырисовывается, подобно средневековой сторожевой башне. С нее открываются захватывающие виды на бескрайние просторы. Теперь путь только вперед – до леса, который кажется столь далеким… Не свернуть и не повернуть – три с половиной км «большой круг». Это – полезно!

Компанию составить нам предлагают местные жители – стрекозы и жуки, а также цветистые мохнатые гусеницы, встречающиеся на дощатой дорожке. Птичество разлетелось в теплые края, лишь синички у опушки стаями встречают тех, кто миновал болотный трип, и вновь встает на твердую, лесную почву.

Отличное место для отдыха, но все-таки для него необходима определенная физическая форма. Людям в креслах-каталках, например, данная тропа абсолютно недоступна. Дорожки не ограждены перилами, так что безопасность находится в ведении самих путников. В дождь, понятное дело, дощатое покрытие скользкое, и от снега его никто не чистит.

kemeri-6.jpg

Во многих государствах Запада, на которые Латвия декларировала свою ориентацию, службы национальных парков представляют из себя многочисленные вышколенные структуры, состоящие из мотивированных молодых людей, которые любят и природу, и порядок. Облаченные в форму сотрудники готовы всегда прийти на помощь. Думается, если бы в Кемери было бы на этой трассе хотя бы с пяток человек – отнюдь не помешало бы. Но это уже я ворчу…

Читайте нас также:
#путешествия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го октября

    До блевоты знакомые местности, леса в округ которых обхожены в доль и поперёк. Там не одно кемерское кладбище, а 2. При повороте с трассы новое, но если проехать почти до стоянок, то там старое. Вот оно и занятно, с памятниками и железными крестами (часто с лейблом или фамилией отлившего изделие) годов аж середины 18.. годов. 🙄 А так-болота и болота. Что на них пялится? Унылое место. Машины валят туда от части из за того, что можно развести грилёк и прибухнуть с кампашкой на фоне лесов и от тачки недалеко. В тёплое время это сплошь и рядом.

    7
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го октября

    Что произойдет, если уровень моря поднимется более чем на 100 метров? Сколько суши мы потеряем? -- Эстония потеряет 97.69% своей территории, Латвия - 83.97%, Литва - 77.91%. А вот Нидерланды полностью исчезнут под водой, от них не останется ничего.

    7
    3
  • A
    Aleks
    25-го октября

    О как!Можно утопиться с комфортом от такой латвийской жизни😀 Хотя и символично-смотришь на болото и понимаешь,что ты уже там и тебя засасывает потихоньку.

    17
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
49-летняя Дана Борисова высмеяла дочку - начинаюшую журналистку
Изображение к статье: Полина уже больше не мамина любимица. Иконка видео
Самая дикая Дания - это Фарерские острова
Изображение к статье: Некоторые острова совершенно необитаемы, но на них можно высадиться. Иконка видео
Королева красоты Диана Кубасова страдает от болей в шее и мигрени, врач посоветовал ботокс
Изображение к статье: Королева красоты Диана Кубасова страдает от болей в шее и мигрени, врач посоветовал ботокс
Изображение к статье: Скандальная «голая вечеринка» в Корее: благотворительный вечер W Korea превратился в шоу
Скандальная «голая вечеринка» в Корее: благотворительный вечер W Korea превратился в шоу 182
Изображение к статье: Этот мистер считается главным героем-любовником Голливуда. Иконка видео
Джулию Робертс даже за 20 000 000 долларов не уговорили целоваться с Тимоти Шаламе 356
Изображение к статье: Париж требует беретика. Иконка видео
45-летняя Кристина Агилера наслаждается осенней Францией 127
Изображение к статье: «Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК
«Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК 1 289

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 290
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 411
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 782
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 598
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 290
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 411
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео