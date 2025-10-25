Анна Семенович получила от возлюбленного неожиданный сюрприз. Денис Шреер организовал для нее поездку на море.

Бывшая «блестящая» обнародовала фото с избранником на фоне ясного неба и лазурного моря. На селфи Денис и Анна обнимались и почти целовались. На бизнесмене была розовая рубашка, а на Семенович — летнее платье бордового цвета.

Cоцсети

«Любимый, спасибо за то, что увез меня на море! Для меня это был такой приятный сюрприз. Мужчины, балуйте своих девочек, счастливая женщина и вас сделает счастливым», — написала восторженная Анна.

Одной из первых на пост Семенович отреагировала ее коллега — певица Слава. «Может быть, и у меня еще будет любовь и любимый!» — прокомментировала артистка, дав тем самым понять, что так и не встретила «того самого». Анна поддержала приятельницу: «Однозначно будет, ты шикарная женщина!»

Фолловеры оценили сюрприз, который Денис преподнес певице, и отметили, что они гармонично смотрятся вместе: «Пупсы», «Ане он подходит, классные», «Очень гармоничная и эффектная пара», «Вы нашли друг друга».