Счастливая и влюблённая: Анна Семенович улетела с женихом на море и показала жаркие фото 0 698

Lifenews
25.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Анна Семенович и Денис Шреер.

Анна Семенович и Денис Шреер.

Жених Анны Семенович организовал ей отпуск на море.

Анна Семенович получила от возлюбленного неожиданный сюрприз. Денис Шреер организовал для нее поездку на море.

Бывшая «блестящая» обнародовала фото с избранником на фоне ясного неба и лазурного моря. На селфи Денис и Анна обнимались и почти целовались. На бизнесмене была розовая рубашка, а на Семенович — летнее платье бордового цвета.

semenovich.jpg

Cоцсети

«Любимый, спасибо за то, что увез меня на море! Для меня это был такой приятный сюрприз. Мужчины, балуйте своих девочек, счастливая женщина и вас сделает счастливым», — написала восторженная Анна.

Одной из первых на пост Семенович отреагировала ее коллега — певица Слава. «Может быть, и у меня еще будет любовь и любимый!» — прокомментировала артистка, дав тем самым понять, что так и не встретила «того самого». Анна поддержала приятельницу: «Однозначно будет, ты шикарная женщина!»

Фолловеры оценили сюрприз, который Денис преподнес певице, и отметили, что они гармонично смотрятся вместе: «Пупсы», «Ане он подходит, классные», «Очень гармоничная и эффектная пара», «Вы нашли друг друга».

