Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Звезда реалити Ким Кардашьян находится под наблюдением врачей из-за аневризмы мозга 0 222

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2025
Kleo
Изображение к статье: Звезда реалити Ким Кардашьян находится под наблюдением врачей из-за аневризмы мозга
ФОТО: Instagram

Звезда реалити сообщила, что ей поставили опасный диагноз. По словам Ким Кардашьян, теперь она находится под наблюдением медиков и регулярно обследуется.

Ким Кардашьян рассказала, что в процессе планового медицинского обследования медики поставили ей тревожный диагноз – аневризма головного мозга. 45-летняя знаменитость сообщила, что причиной болезни, по словам медиков, стал стресс, который она испытала во время расставания с Канье Уэстом.

Неожиданную новость Ким сообщила в новом, седьмом сезоне своего шоу "Семейство Кардашьян". В одном из эпизодов она появляется в медицинском центре, где проходит МРТ. На кадрах видно, как врач показывает ей снимки головного мозга и объясняет результаты.

По словам Ким, специалисты уверены – ее состояние напрямую связано с эмоциональным напряжением, которое она переживала в процессе расставания с рэпером.

Звезда сообщила о диагнозе старшей сестре Кортни, которая с тревогой отреагировала на услышанное. В тот момент Ким призналась, что все испытания последних лет сильно сказались на ее здоровье и самочувствии.

Аневризма головного мозга – это опасное заболевание, которое приводит к расширениям стенок кровеносных сосудов. Из-за этого недуга случаются внутренние кровотечения. Чаще всего заболевание развивается у женщин и долгое время может не проявляться.

К слову, в случае Кардашьян деформация оказалась небольшой. Теперь Ким находится под постоянным наблюдением врачей и регулярно проходит обследования.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
49-летняя Дана Борисова высмеяла дочку - начинаюшую журналистку
Изображение к статье: Полина уже больше не мамина любимица. Иконка видео
Самая дикая Дания - это Фарерские острова
Изображение к статье: Некоторые острова совершенно необитаемы, но на них можно высадиться. Иконка видео
Королева красоты Диана Кубасова страдает от болей в шее и мигрени, врач посоветовал ботокс
Изображение к статье: Королева красоты Диана Кубасова страдает от болей в шее и мигрени, врач посоветовал ботокс
Изображение к статье: Скандальная «голая вечеринка» в Корее: благотворительный вечер W Korea превратился в шоу
Скандальная «голая вечеринка» в Корее: благотворительный вечер W Korea превратился в шоу 182
Изображение к статье: Этот мистер считается главным героем-любовником Голливуда. Иконка видео
Джулию Робертс даже за 20 000 000 долларов не уговорили целоваться с Тимоти Шаламе 356
Изображение к статье: Париж требует беретика. Иконка видео
45-летняя Кристина Агилера наслаждается осенней Францией 127
Изображение к статье: «Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК
«Ген спокойствия»: у детей 90-х нашли уникальную особенность в ДНК 1 289

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 290
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 413
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 783
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 599
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 290
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 413
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео