Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Компьютерный гуру и фанат путешествий Артемий Лебедев признался в неожиданной склонности 0 253

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Всему лучшему он обязан книгам.

Всему лучшему он обязан книгам.

Ранее дизайнер пожаловался на идиотизм в российской журналистике.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал два самых полезных в жизни занятия. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

15-летняя зрительница Лебедева призналась, что чувствует себя глупой, и попросила у блогера совета, как ей избавиться от этого ощущения. Дизайнер заверил девушку, что считать себя необразованной в ее возрасте нормально.

«Если вы интересуетесь, чем можно в жизни таким заняться, что вам бы всегда абсолютно пригодилось, (...) то, конечно, надо читать книжки про человеческие отношения. Потому что там много идей относительно того, каким человеком в жизни вы можете попытаться стать», — заявил дизайнер. Он отметил, что именно из художественной литературы выбирал подходящие для него образцы поведения и копировал понравившиеся ему черты у вымышленных персонажей.

Вторым важным делом в жизни дизайнер счел обучение коммуникативным навыкам. По словам Лебедева, умение понимать чувства и желания людей «железобетонно» пригодится в любой ситуации.

Ранее дизайнер пожаловался на идиотизм в российской журналистике. Лебедев раскритиковал требования к СМИ сопровождать имена иноагентов и экстремистов предупреждающей маркировкой.

Артемий Андреевич Лебедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник. В 1995 году Лебедев основал студию дизайна WebDesign, впоследствии переименованную в «Студию Артемия Лебедева», которая занимается созданием сайтов и автоматизацией дизайна, графическим и городским дизайном, архитектурой, системами навигации и другим проектами в сфере дизайна. Является автором «Ководства» — руководства по дизайну. Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.ру». В 2008 году стал представителем акционеров в компании SUP Media, владевшей русскоязычной версией блог-платформы «Живой Журнал». С октября 2023 года — директор по дизайну социальной сети «ВКонтакте». С начала 2000-х годов Лебедев вёл блог в «Живом Журнале», где регулярно находился в рейтинге самых популярных русскоязычных блогеров. До 22 февраля 2023 года развивал собственный YouTube-канал, который был заблокирован за нарушение правил платформы. В 2015 году Лебедев заявил, что посетил все 193 страны, входящие в ООН, а всего побывал на 262 территориях.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Находки свидетельствуют о древнем ритуале. Иконка видео
Изображение к статье: Шесть самых необычных теорий о смерти знаменитостей
Изображение к статье: Артист приблизился к возрасту исполняемого им персонажа. Иконка видео
Изображение к статье: Как хронотип сна влияет на твою жизнь, или кто ты есть - лев, медведь, волк или дельфин?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео