Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал два самых полезных в жизни занятия. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

15-летняя зрительница Лебедева призналась, что чувствует себя глупой, и попросила у блогера совета, как ей избавиться от этого ощущения. Дизайнер заверил девушку, что считать себя необразованной в ее возрасте нормально.

«Если вы интересуетесь, чем можно в жизни таким заняться, что вам бы всегда абсолютно пригодилось, (...) то, конечно, надо читать книжки про человеческие отношения. Потому что там много идей относительно того, каким человеком в жизни вы можете попытаться стать», — заявил дизайнер. Он отметил, что именно из художественной литературы выбирал подходящие для него образцы поведения и копировал понравившиеся ему черты у вымышленных персонажей.

Вторым важным делом в жизни дизайнер счел обучение коммуникативным навыкам. По словам Лебедева, умение понимать чувства и желания людей «железобетонно» пригодится в любой ситуации.

Артемий Андреевич Лебедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник. В 1995 году Лебедев основал студию дизайна WebDesign, впоследствии переименованную в «Студию Артемия Лебедева», которая занимается созданием сайтов и автоматизацией дизайна, графическим и городским дизайном, архитектурой, системами навигации и другим проектами в сфере дизайна. Является автором «Ководства» — руководства по дизайну. Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.ру». В 2008 году стал представителем акционеров в компании SUP Media, владевшей русскоязычной версией блог-платформы «Живой Журнал». С октября 2023 года — директор по дизайну социальной сети «ВКонтакте». С начала 2000-х годов Лебедев вёл блог в «Живом Журнале», где регулярно находился в рейтинге самых популярных русскоязычных блогеров. До 22 февраля 2023 года развивал собственный YouTube-канал, который был заблокирован за нарушение правил платформы. В 2015 году Лебедев заявил, что посетил все 193 страны, входящие в ООН, а всего побывал на 262 территориях.