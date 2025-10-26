Baltijas balss logotype
На фоне Хэллуина Леди Гага опять потянулась к сатанизму 0 96

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эта барышня может внушать священный трепет.

Эта барышня может внушать священный трепет.

Зрителей ждет гремучая смесь готики, детектива и черной комедии.

Lady Gaga выпустила сингл The Dead Dance («Танец мертвецов»). Состоялась и премьера одноименного клипа, режиссером которого выступил прославленный Тим Бертон («Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина»). Снят он был на мексиканском острове Кукол.

Действие разворачивается на кладбище, где танец 39-летней Lady Gaga оживляет кукол. Идея композиции заключается в возрождении от отчаяния к надежде. По отзывам авторитетной музыкальной прессы, видео получилось «цепляющим» и «завораживающим». Его сравнивают с культовым Thriller Майкла Джексона.

The Dead Dance вошел в качестве саундтрека в седьмой эпизод второго сезона сериала «Уэнздей», снятого по мотивам знаменитого ужастика «Семейка Аддамс». Там тоже зрителей ждет гремучая смесь готики, детектива и черной комедии.

Ранее, окончание выступлений в Лондоне 39-летняя Lady Gaga отметила на интимном свидании с 42-летним женихом Майклом Полански.

Шоу The Mayhem Ball в лондонском О2 Arena музыкальные критики единодушно назвали концертом года.

  • Вы не жили по-настоящему, пока не увидели, как Lady Gaga поет Shallow из фильма «Звезда родилась», - с небольшим преувеличением пишет британская пресса.

После 2,5-часового концерта, во время которого поп-звезда спела 29 хитов, «леди» отправилась в модный коктейль-бар "42" в Мейфэре. Наверное, выбрала заведение в честь возраста бойфренда Майкла Полански. Парочку не смутил даже ураган «Эми», обрушившийся на Великобританию. Других посетителей в заведение не пускали.

Оставить комментарий

Видео