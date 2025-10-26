Baltijas balss logotype
Названы самые безопасные для здоровья лампы 0 276

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
ФОТО: Unsplash

LED-лампы названы самыми безопасными для дома.

Некоторые популярные виды ламп обладают опасными свойствами, рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники Алексей Юрасов.

«В составе LED-ламп отсутствуют токсичные компоненты. В отличие от них, люминесцентные лампы содержат пары ртути и требуют строгой утилизации по законодательным нормам. Лампы накаливания и галогенные легко разбиваются при падении с высоты до метра или при легком механическом воздействии, а при вибрации в них может повредиться нить накаливания. Колбы люминесцентных ламп более прочные, но их разрушение потенциально опасно для здоровья», — объяснил профессор.

Он подчеркнул, что светодиодные светильники дают свет, максимально близкий к естественному.

Профессор также назвал способ проверить качество цветопередачи лампы. Для этого нужно взять лист белой бумаги и цветной фломастер насыщенного красного цвета. Если оттенки уходят в серый или желтоватый тона, значит от такой лампы лучше отказаться.

#электроника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео