Советский танк Т-72Б заметили в ходе перевозки по дороге общего пользования в штате Техас, США.

На ролике виден Т-72Б, который можно отличить от других модификаций по расположению блоков динамической защиты «Контакт-1». Машину без внешних повреждений перевозили на большегрузном трале.

«Кому принадлежит и как попал за океан этот "семьдесят второй", неизвестно. Известно, что в США подобная тяжелая гусеничная техника может находиться у частных коллекционеров, в музеях», — говорится в материале.

Также издание напомнило, что США периодически приобретают зарубежные образцы техники для последующего изучения на полигонах и участия в учениях.