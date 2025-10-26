Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Советский танк заметили на дороге в США 0 251

Lifenews
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Советский танк заметили на дороге в США

На дороге в США заметили советский танк Т-72Б.

Советский танк Т-72Б заметили в ходе перевозки по дороге общего пользования в штате Техас, США.

На ролике виден Т-72Б, который можно отличить от других модификаций по расположению блоков динамической защиты «Контакт-1». Машину без внешних повреждений перевозили на большегрузном трале.

«Кому принадлежит и как попал за океан этот "семьдесят второй", неизвестно. Известно, что в США подобная тяжелая гусеничная техника может находиться у частных коллекционеров, в музеях», — говорится в материале.

Также издание напомнило, что США периодически приобретают зарубежные образцы техники для последующего изучения на полигонах и участия в учениях.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Находки свидетельствуют о древнем ритуале. Иконка видео
Изображение к статье: Шесть самых необычных теорий о смерти знаменитостей
Изображение к статье: Артист приблизился к возрасту исполняемого им персонажа. Иконка видео
Изображение к статье: Как хронотип сна влияет на твою жизнь, или кто ты есть - лев, медведь, волк или дельфин?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео