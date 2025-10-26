Декорации к американскому фильму ужасов до сих пор сохранились в Марокко.

Декорации к фильму «У холмов есть глаза» до сих пор стоят у полузаброшенной дороги в Марокко, примерно в 35 км от Уарзазата. Съёмки проходили здесь в 2005 году, сам фильм вышел на экраны в 2006-м.

Это история о том, как американская семья, путешествуя по югу штата Невада, после прокола шин застряла в пустыне и столкнулась с нападением мутировавших обитателей холмов. Интересно, что марокканская природа оказалась на удивление близка по духу к ландшафтам юго-запада США.

Критик Мэтт Золлер Зейтц из «Нью-Йорк таймс» написал в своей рецензии: «Фильм Уэса Крейвена 1977 года „У холмов есть глаза“, в котором жители пригорода сражались с мутантами-каннибалами, был яркой притчей о тонкой грани, отделяющей цивилизацию от дикости. Ремейк 2006 года „У холмов есть глаза“ был в основном тем же фильмом с более глянцевыми производственными ценностями и менее сатирическим, более грубым подходом к насилию. Это продолжение, в котором стажёры Национальной гвардии оказываются в ловушке на бывшем атомном полигоне и их преследуют плотоядные уроды со штаб-квартирой в похожем на горный бункер убежище, по сути, представляет собой каталог трансгрессивных изображений, освещенных и отредактированных как видео в стиле хэви—метал».

Скотт Тобиас из «The A.V. Club» написал в своём обзоре: «Предпосылка для „У холмов есть глаза 2“, быстрого продолжения умелого, но безвозмездного ремейка оригинала Крейвена Александром Ажей в 2006 году, кажется прекрасной возможностью отдать должное мутантам, поскольку в нём задействована группа военных возвращающихся на место преступления. И всё же это глупо делать обратное, превращая мутантов в обитающих в шахтах уродов, которые убивают и насилуют, потому что, ну, это то, что они делают. После пролога, настолько отвратительного, что он недостоин описания, действие фильма разворачивается в „Секторе 15“ Нью-Мексико, где горстка военных техников занята установкой сверхсекретной системы наблюдения.

Когда группа стажёров Национальной гвардии отправляется на место для доставки оборудования, они потрясены, обнаружив, что люди либо пропали без вести, либо мертвы, и они начинают прочесывать окружающие холмы с поисково-спасательной миссией. Чего они не понимают, так это того, что мутанты заманивают их в различные ловушки, предназначенные для убийства мужчин и похищения женщин в целях (тьфу) размножения. Так что этим неподготовленным и часто совершенно неумелым солдатам предстоит с боем выпутываться из неприятностей. Режиссёр — ветеран музыкального видео Мартин Вайз — в будущем, пожалуйста, не могли бы продюсеры поискать таланты в другом месте?— „У холмов есть глаза 2“ собирает самую разношерстную группу некомпетентных по эту сторону фильма „Полицейской академии“, но почему-то не хватает смеха».