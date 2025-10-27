Baltijas balss logotype
Народные способы лечения простуды в разных странах 0 168

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные способы лечения простуды в разных странах

Разные страны используют уникальные народные методы, которые помогают бороться с простудой и укреплять иммунитет — от пиццы в Италии до имбирного чая в Индии.

Европейские методы

  • Италия: вирусные заболевания лечат традиционной пиццей — сыр, яйца, помидоры и зелень повышают сопротивляемость организму.
  • Франция: при простуде пьют большое количество минеральной воды и горячей воды с лимоном и сахаром.
  • Германия: применяют «простудную диету» — исключают тяжелую пищу, переходят на молочные продукты, фрукты и овощи; луковый сироп помогает бороться с вирусом.
  • Англия и Греция: тёмное пиво с гвоздикой, корицей, яичными желтками, лимонной цедрой и сахаром стимулирует потоотделение и облегчает симптомы.
  • Греция: «Напиток Гиппократа» на основе красного вина с цитрусом, медом, корицей и гвоздикой принимают на ночь.
  • Израиль: горячий куриный бульон и ингаляции паром помогают снять заложенность.
  • Финляндия: баня с потогонным чаем из ягод и трав стимулирует выздоровление.
  • Швейцария: паровые ингаляции с ромашкой помогают при насморке и бронхите.
  • Дания: используют шиповник в виде пюре — богатого источника витамина C.

Восточные традиции

  • Япония: до 10 чашек горячего зелёного чая в день укрепляют иммунитет благодаря катехинам.
  • Тибет: ламы готовят чесночно-спиртовую настойку с молоком раз в пять лет.
  • Китай: лечение простуды точечным массажем.
  • Индия: имбирный чай с черным перцем, кардамоном, гвоздикой, корицей и медом стимулирует иммунитет (беременным противопоказан).
  • Корея: куриный суп с цинком ускоряет уничтожение микробов.

Американские советы

  • США: коктейли из мятного настоя, лимонного сока, чеснока и меда; яблочный лимонад с уксусом и медом.
  • Мексика: красный стручковый перец уменьшает образование слизи и расширяет бронхи (осторожно с дозировкой).
  • Бразилия: чай из эвкалипта облегчает дыхание и выводит мокроту.

Источник: Pomada.cc

