Разные страны используют уникальные народные методы, которые помогают бороться с простудой и укреплять иммунитет — от пиццы в Италии до имбирного чая в Индии.
Европейские методы
- Италия: вирусные заболевания лечат традиционной пиццей — сыр, яйца, помидоры и зелень повышают сопротивляемость организму.
- Франция: при простуде пьют большое количество минеральной воды и горячей воды с лимоном и сахаром.
- Германия: применяют «простудную диету» — исключают тяжелую пищу, переходят на молочные продукты, фрукты и овощи; луковый сироп помогает бороться с вирусом.
- Англия и Греция: тёмное пиво с гвоздикой, корицей, яичными желтками, лимонной цедрой и сахаром стимулирует потоотделение и облегчает симптомы.
- Греция: «Напиток Гиппократа» на основе красного вина с цитрусом, медом, корицей и гвоздикой принимают на ночь.
- Израиль: горячий куриный бульон и ингаляции паром помогают снять заложенность.
- Финляндия: баня с потогонным чаем из ягод и трав стимулирует выздоровление.
- Швейцария: паровые ингаляции с ромашкой помогают при насморке и бронхите.
- Дания: используют шиповник в виде пюре — богатого источника витамина C.
Восточные традиции
- Япония: до 10 чашек горячего зелёного чая в день укрепляют иммунитет благодаря катехинам.
- Тибет: ламы готовят чесночно-спиртовую настойку с молоком раз в пять лет.
- Китай: лечение простуды точечным массажем.
- Индия: имбирный чай с черным перцем, кардамоном, гвоздикой, корицей и медом стимулирует иммунитет (беременным противопоказан).
- Корея: куриный суп с цинком ускоряет уничтожение микробов.
Американские советы
- США: коктейли из мятного настоя, лимонного сока, чеснока и меда; яблочный лимонад с уксусом и медом.
- Мексика: красный стручковый перец уменьшает образование слизи и расширяет бронхи (осторожно с дозировкой).
- Бразилия: чай из эвкалипта облегчает дыхание и выводит мокроту.
Источник: Pomada.cc
Читайте нас также:
Оставить комментарий