Смерть некоторых знаменитостей порой вызывает больше обсуждений, чем их жизнь. Вот шесть легенд и версий, которые заставляли поклонников сомневаться в официальных версиях.

Петр I и сифилис

Польский историк Казимир Валишевский утверждал, что Петр умер от отказа почек, вызванного сифилисом. Советские исследователи поддерживали версию, что император лечился в Голландии, но болезнь не была полностью излечена. Противники теории считают, что смерть наступила из-за простуды после поездки в Шлиссельбург.

Екатерина II и вагинальное кровотечение

Одна из самых странных версий о смерти императрицы утверждает, что она умерла от вагинального кровотечения после полового акта с конем. Источник — тот же польский историк Валишевский. По официальной версии, Екатерина скончалась от кровоизлияния в мозг.

Сергей Есенин и НКВД

После распада СССР появилась версия, что поэт был убит сотрудниками НКВД, а не покончил с собой. В основу легли новые архивные публикации, а также свидетельства художника Василия Сварога, видевшего тело Есенина. Поводом могли стать его стихи и тайная телеграмма брату расстрелянного царя.

Мэрилин Монро и Кеннеди

Официально актриса умерла от передозировки снотворного. Но фанаты и журналисты предполагали, что её убили братья Кеннеди или сотрудники ЦРУ из-за опасных для них политических секретов, которые Монро могла знать.

Элвис Пресли жив?

Официально Пресли умер в 1977 году от снотворного. Сторонники теории заговора считают, что певец инсценировал смерть и уехал в уединение. Фанаты публикуют «свидетельства» о его появлении в разных городах США.

Брюс Ли и «смертельная таблетка»

Брюс Ли умер от отека мозга после приёма таблетки «Экваджезик». СМИ и фанаты связывали его смерть с наркотиками, китайской мафией «Триада» или актрисой Бетти Тинг, с которой у него был конфликт незадолго до смерти.