Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шесть самых необычных теорий о смерти знаменитостей 0 210

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шесть самых необычных теорий о смерти знаменитостей

Смерть некоторых знаменитостей порой вызывает больше обсуждений, чем их жизнь. Вот шесть легенд и версий, которые заставляли поклонников сомневаться в официальных версиях.

Петр I и сифилис

Польский историк Казимир Валишевский утверждал, что Петр умер от отказа почек, вызванного сифилисом. Советские исследователи поддерживали версию, что император лечился в Голландии, но болезнь не была полностью излечена. Противники теории считают, что смерть наступила из-за простуды после поездки в Шлиссельбург.

Екатерина II и вагинальное кровотечение

Одна из самых странных версий о смерти императрицы утверждает, что она умерла от вагинального кровотечения после полового акта с конем. Источник — тот же польский историк Валишевский. По официальной версии, Екатерина скончалась от кровоизлияния в мозг.

Сергей Есенин и НКВД

После распада СССР появилась версия, что поэт был убит сотрудниками НКВД, а не покончил с собой. В основу легли новые архивные публикации, а также свидетельства художника Василия Сварога, видевшего тело Есенина. Поводом могли стать его стихи и тайная телеграмма брату расстрелянного царя.

Мэрилин Монро и Кеннеди

Официально актриса умерла от передозировки снотворного. Но фанаты и журналисты предполагали, что её убили братья Кеннеди или сотрудники ЦРУ из-за опасных для них политических секретов, которые Монро могла знать.

Элвис Пресли жив?

Официально Пресли умер в 1977 году от снотворного. Сторонники теории заговора считают, что певец инсценировал смерть и уехал в уединение. Фанаты публикуют «свидетельства» о его появлении в разных городах США.

Брюс Ли и «смертельная таблетка»

Брюс Ли умер от отека мозга после приёма таблетки «Экваджезик». СМИ и фанаты связывали его смерть с наркотиками, китайской мафией «Триада» или актрисой Бетти Тинг, с которой у него был конфликт незадолго до смерти.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Молния поразила двух делавших фотографии мужчин
Изображение к статье: Открыт легкий путь улучшения самочувствия
Изображение к статье: Совершен масштабный прорыв в борьбе с облысением
Изображение к статье: Тот самый мистический сапфир. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео