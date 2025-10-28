Сказка «Алиса в Стране чудес» была написана в 1865 году английским математиком, поэтом, прозаиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном и опуб-ликована под псевдонимом Льюис Кэрролл. Первые рецензенты посчитали, что «перегруженные странностями» приключения Алисы способны вызвать у детей и родителей лишь раздражение«. Но читатели приняли книгу. Не прошло и десяти лет, как «Алису» признали классикой английской детской литературы.

Книга переведена на 175 мировых языков. Не счесть и всевозможных экранизаций сказки — с учетом короткометражек и анимации их насчитывается более сотни. Но авторы нового фильма, который в эти дни выходит на экраны, оговаривают, что они отталкивались не только и не столько от книги Кэрролла, сколько от аудиоспектакля 1976 года в постановке театрального режиссера Олега Герасимова, который пригласил написать стихи и мелодии Владимира Высоцкого.

Занятый концертами, работой в театре, гастролями и съемками, «бард всея Руси» отдал работе над спектаклем почти три года, выкраивая для этого дни и часы. Во-первых, ему нравился необычный литературный материал, позволявший в иносказательной форме коснуться проблем, накопившихся «в Стране чудес» (так в кухонных разговорах тогда именовали СССР). А во-вторых, ему, не признанному властями Автору (стихи Высоцкого не печатали, а песни не пускали в эфир), хотелось увидеть свое имя на обложке пластинки, подержать ее, подарить своим детям.

Результат той работы (бард написал для спектакля 30 песен!) получился выдающимся. Партию главной героини прекрасно исполнила Клара Румянова, в записи приняли участие артисты МХАТа, сам Высоцкий вникал во все обстоятельства и тоже исполнил несколько песен. На выходе бдительные члены худсовета обвинили создателей спектакля в том, что они «развращают детей чудовищными песнями Высоцкого», но пластинку все же удалось выпустить. Помню, мои подрастающие сыновья слушали виниловый диск, выпущенный фирмой «Мелодия», десятки и сотни раз — и я вместе с ними. Пластинка пользовалась огромной популярностью на протяжении десятилетий, дополнительные тиражи выпускали едва ли не каждый год:

Вот с таким богатым материалом имели дело создатели нового фильма — режиссер Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария Карина Чувикова («Между нами химия»), добрая дюжина популярных актеров и аж 15 (!) генеральных, ведущих и простых продюсеров. И вся эта могучая команда, на мой вкус, умудрилась пройти мимо достоинств как самого литературного первоисточника, выбросив за ненадобностью часть важных героев и сюжетных линий, начисто убрав философскую подкладку книги, так и мимо блистательных находок аудиоспектак-ля с его задушевной, «ламповой» атмосферой, тонким юмором, игрой подтекстов и парадоксов, злобо-дневными аллюзиями. К примеру, такими: «У нас давно сгустилась мгла», «Много неясного в странной стране», «Нет-нет, у народа нетрудная роль: упасть на колени — какая проблема?».

Мне кажется, авторы фильма ориентировались не на книгу Кэрролла и не на пластинку Высоцкого, а на вольную голливудскую экранизацию «Алисы» 2010 года в постановке кинокудесника Тима Бертона, только в данном случае щи оказались пожиже. В фильме Хмельницкого главная героиня фильма вместо семилетней английской девочки из позапрошлого века стала 15-летней московской школьницей, провалившей ОГЭ. Почему чистюля и тихоня с умным личиком (Анна Пересильд), лишенная хулиганских замашек, растущая в обеспеченной, интеллигентной семье, хронически не справляется с уроками, так и останется загадкой. Возможно, у девушки затуманена голова интересом к однокласснику Додолеву (Олег Савостюк), но выдуманная в экранной «Алисе» лирическая линия прочерчена так пресно, что мысль про любовную алхимию отбрасываешь за ненадобностью.

Однажды провалившая экзамен Алиса проваливается: нет, не в кроличью нору, как у Льюиса Кэрролла, а в желоб игрового аттракциона (хорошо, что не в газовую или нефтяную трубу, хотя это было бы прикольно и актуально) и оказывается в Стране чудес. Здесь не существует времени, солнце вечно в зените, а среди жителей необычной вселенной девушка встречает своих родных и друзей. Маму, ставшую в зазеркалье Королевой (Ирина Горбачева), отца, преобразившегося в Шляпника (Милош Бикович), заклятую подругу Вику (Полина Гухман), превратившуюся в гадкую Мышь, директрису школы (Паулина Андреева), примерившую на себя наряды коварной Герцогини, и много других персонажей, которые Алису почему-то в упор не узнают.

По сюжету, девушке предстоит превращаться то в великаншу, то в дюймовочку, тонуть в море пролитых ею же слез, убегать от лавины, разруливать проблемы в Стране чудес и в конце концов вернуться домой якобы повзрослевшей и поумневшей. Но встреченные на пути героини персонажи «зазеркалья» окажутся столь одномерными и однокрасочными, а все мнимые препятствия девушка будет преодолевать с такой очевидной легкостью, что в ее скоропалительное финальное взросление верится с трудом. Ведь никаких жизненных университетов Алиса в своем сне-путешествии не прошла и премудростей жизни не усвоила.

Фильм динамичен, местами красочен (съемки проходили в Москве, Сочи и Абхазии), но не вызывает никаких эмоций, оставляя после себя ощущение зияющей пустоты. Не спасают дело и песни Высоцкого, тщательно профильтрованные и отсеянные, перепетые и записанные в новых и, увы, безликих музыкальных аранжировках, что лишило мелодии внутреннего наполнения, вложенной в них души гениального автора. Песни стали просто бодрым музыкальным фоном необязательного, легкоусвояемого фильма, который забываешь, не успев дойти от кинотеатра до ближайшего метро.