COVID-19 и мозг: как вирус может ускорить старение на 20 лет 0 311

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: COVID-19 и мозг: как вирус может ускорить старение на 20 лет

Ученые установили, что вирус COVID-19 способен сокращать «молодость» человеческого мозга до 20 лет. Некоторые последствия инфекции по проявлениям напоминают серьезную черепно-мозговую травму.

«Мозговой туман» — один из первых признаков

С самого начала пандемии врачи фиксировали явление, названное «мозговым туманом»: усталость, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. Исследование 2022 года показало, что 46% переболевших COVID-19 сталкивались с такими симптомами.

Как проходило исследование

Команда ученых из Ливерпульского университета под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Бенедикта Майкла изучала пациентов, перенесших коронавирус год назад. Участники прошли когнитивные тесты, сдали анализы крови и прошли МРТ мозга.

Результаты

Ученые обнаружили сокращение объёмов некоторых областей мозга, отвечающих за внимание. По набору биомаркеров можно было судить о наличии изменений, схожих с черепно-мозговой травмой. После COVID-19 мозг «старел» примерно на 20 лет, сообщает научный журнал Medscape.

Возможные последствия

На данный момент неизвестно, остаются ли эффекты «мозгового тумана» постоянными или их можно обратить. Нейропсихолог Карла Л. Джонсон подчёркивает: главное открытие исследования — подтверждение реальности симптома и того, что жалобы пациентов не вымышленные. Многие сталкивались с трудностями при попытке убедить врачей в существовании физических проявлений, которые трудно описать словами.

Источник: whoopee

Читайте нас также:
#ковид
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
