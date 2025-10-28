Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я бы не выгребла ту жизнь»: Тина Кароль объяснила, почему вывезла сына за границу 0 571

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
Focus
Изображение к статье: instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

ФОТО: Instagram

Популярная украинская певица Тина Кароль впервые объяснила, почему отправила своего единственного сына Вениамина на учебу в Англию, когда тому было 8 лет, пишет Фокус.

Артистка, которая после смерти мужа и продюсера Евгения Огира воспитывала мальчика сама, призналась, что ее шаг был продиктован страхом чрезмерной опеки со стороны родственников и желанием обеспечить сыну нормальное, независимое от ее звездного статуса детство. Об этом она заявила во время интервью Анне Хаустовой.

"Я бы не выгребла ту жизнь, если бы так не поступила. Чтобы "нюней" он не вырос, чтобы не было этого, что бабушки рядом и все приносят. Это надо было преодолеть", — пояснила 40-летняя исполнительница.

Воспитание Вениамина

Тина отметила, что после трагической потери мужа вся семья старалась максимально опекать мальчика, и это могло помешать его самостоятельному становлению. Артистка решила, что лучшим вариантом для его развития будет полная независимость от звездного окружения.

"Тогда все меня осуждали за этот шаг, упрекали, что я "бросила ребенка", — поделилась Кароль, подчеркивая, что это было ошибочное суждение. Она подчеркнула, что постоянно поддерживала связь с сыном и регулярно навещала его.

Для Вениамина выбрали украинскую семью, которая занималась им, чтобы сын рос в привычной для него культурной среде.

Где сейчас сын Тины Кароль

Сейчас 16-летний Вениамин учится в колледже. Он самостоятельно выбрал для себя техническое направление, изучая экономику, политологию и бизнес. В свободное время парень увлекается футболом.

Певица признается, что настаивала, чтобы Вениамин не связывал свое будущее с музыкальной индустрией, хотя, учитывая его творческое окружение, это могло казаться очевидным выбором.

Фокус

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Певица демонстрирует отличную форму. Иконка видео
Изображение к статье: Деградация мозга: 2 ранних признака, которые мы не связываем со старением
Изображение к статье: Николь Кидман блистает на Vogue World — первое появление после развода
Изображение к статье: «Жив, курилка»: «ультрамутант» коронавируса снова распространяется — чем это грозит миру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео