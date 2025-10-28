Полина Диброва рассказала об отношениях с экс-супругом: "Мужчина со временем будет все дальше удаляться".

Экс-супруга телеведущего рассказала, какие отношения сейчас ее связывают с бывшим мужем. Полина Диброва считает, что ради детей оба родителя должны постараться.

Полина и Дмитрий Дибровы развелись 25 сентября. По словам экс-супругов, им удалось сохранить теплые отношения ради троих сыновей – 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Ильи. Сейчас бывшая супруга телеведущего живет в соседнем доме и старается сделать все, чтобы мальчики в любой момент могли пообщаться с отцом.

"Мы вообще постарались с Димой сделать так, чтобы дети смогли беспрепятственно, в любой момент посещать оба дома. Хоть мы и разъехались, но сохранили дружеские отношения ради детей и делаем все, чтобы они не переживали", – рассказала Полина Диброва в эксклюзивном интервью "Клео".

Экс-модель отметила, что считает важным сохранять дружеские отношения с после расставания, однако допускает, что ситуации бывают разными и не всегда это возможно.

Соцсети

"Нужно слушать свою интуицию и внутренний голос. Бывают разные ситуации, но мне прежде всего нужно думать о сыновьях. О троих! Когда от тебя зависит их будущее, то важно сделать все, чтобы жить с мужем в мире. Понятное дело, что мужчина со временем будет все дальше удаляться, и, вероятнее всего, зона его расходов найдет другое распределение. Ну, поживем – увидим", – отметила Диброва.

Напомним, Дмитрий и Полина познакомились, когда девушка отметила 17-летие. Через несколько лет она согласилась выйти замуж за телеведущего. Вместе супруги прожили 16 лет. Сама Полина Диброва отмечала, что причиной развода стал ее роман с миллиардером Романом Товстиком.