Раскрыт простейший способ защиты от диабета 0 629

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: wirestock / Freepik

Фото: wirestock / Freepik

Физические упражнения являются естественной защитой организма от диабета.

Физическая активность помогает организму не только сжигать калории, но и вырабатывать особые микрочастицы, которые защищают клетки поджелудочной железы. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Каролинского института (KI).

Как показала работа докторанта Чжэнхао Вана, во время физических нагрузок в кровь выделяются внеклеточные везикулы — микроскопические пузырьки, которые переносят сигнальные молекулы между органами. Они образуют своеобразную «сеть связи» между системами организма и снижают риск диабета, защищая β-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Ученые выделили в этих везикулах особую молекулу — miR-124, регулирующую стресс в эндоплазматическом ретикулуме, который повреждает клетки при метаболических нарушениях. Измерение уровня этой молекулы в крови может помочь отслеживать эффективность лечения.

Исследователи надеются, что понимание молекулярных механизмов «пользы движения» позволит превратить открытия в практические медицинские решения и сделать профилактику метаболических заболеваний доступной каждому.

#здоровье
Видео