В Скайсткалне продолжает драматически расти карстовая воронка 0 1059

Lifenews
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Скайсткалне продолжает драматически расти карстовая воронка

В Скайсккалне, в районе улицы Кална, в последние дни произошли существенные изменения рельефа — ранее известная карстовая воронка расширилась и стала намного больше, как сообщили в муниципалитете Бауски.

Оползень обнажил выразительные геологические слои, в том числе голубые глины и доломит, а также создал небольшой водопад, который продолжает формировать рельеф местности. В муниципалитете подчеркивают, что этот природный процесс дает редкую возможность увидеть структуру глубоких слоев земли, которая обычно скрыта от повседневного взгляда.

В то же время муниципалитет напоминает, что активный карстовый процесс также означает повышенную опасность. Края обвала нестабильны, и земля может продолжать сползать без предупреждения. Для обеспечения обзорности и безопасной дистанции местные власти привели в порядок окрестности и оградили территорию карстовой воронки. Следует также учитывать, что этот объект находится на частной земле, поэтому жителей просят уважать частную собственность и не пересекать ограждения.

Муниципалитет поясняет, что карстовые провалы в этом районе не являются случайным явлением. В недрах земли находятся доломитовые и известняковые породы, которые со временем вымываются грунтовыми водами, образуя пустоты. Когда поверхностные слои больше не могут удерживаться, они проваливаются, образуя провалы. Эти процессы могут происходить постепенно или внезапно, как в данном случае.

Муниципалитет просит жителей не приближаться к краям провалов и не оставлять детей или домашних животных без присмотра вблизи объекта. Также заинтересованные лица призываются сохранять внимание и уважение к природе, которая здесь проявляется в своей подвижной, изменчивой форме.

Отдел Скайскалнесского pagasta продолжает сотрудничество с геологами, чтобы оценить ситуацию и необходимые меры безопасности.

#латвия #природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

