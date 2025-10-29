Baltijas balss logotype
«Жив, курилка»: «ультрамутант» коронавируса снова распространяется — чем это грозит миру

Дата публикации: 29.10.2025
Ковид все еще с нами и останется надолго, повторяют ученые. Важно, чтобы он не обрел новых свойств и не переродился в патоген, который вызовет мощную волну заболеваемости, сравнимую со смертоносными 2020–2021 годами. А такие риски есть.

Вариант омикрона BA.3, который был обнаружен еще в 2022 году, продолжает эволюционировать, заявил в социальной сети генетик Дмитрий Прусс. Такие выводы позволяет сделать новый октябрьский геномный образец, поступивший из Нидерландов.

«Предыдущий пример BA.3 из Нидерландов датировался августом, и была возможность надеяться, что повальное преобладание штаммов семейства XFG вытеснило наконец экстремальные мутанты группы BA.3. Но нет, в новой загрузке 90% XFG, но и новейший пример BA.3 тоже есть. Жив, курилка… а раз передается, значит, продолжает эволюционировать. Потенциальные возможности превратиться в патоген новой волны у BA.3 с его уровнем неуязвимости для наших антител серьезные…», — сообщил Дмитрий Прусс.

По его словам, этот ультрамутант, возможно, уже доминирует и в Западной Австралии, об этом говорят октябрьские образцы.

Чем опасен BA.3

Разновидность омикрона, сублинию BA.3, изучали в 2022 году, исследования выходили в научных журналах. У ученых вызывала серьезную обеспокоенность устойчивая способность вируса уклоняться от антител.

«Наши антитела практически бессильны против этого штамма, но, к счастью, пока что он отставал по заразности и без дополнительных мутаций не сможет стать всемирной угрозой. Вот ждем, не сделает ли ему продолжающаяся эволюция такого подарочка…» — резюмирует Дмитрий Прусс.

Он также добавил, что опасения на данный момент вызывает обнаруженная у BA.3 делеция двух кодонов в сайте расщепления фурином — поломка в механизме активации белка.

«Такого никогда раньше не наблюдалось — за всю историю пандемии. Фуриновый сайт у BA.3 и без того был очень необычный, и я бы не взялся предсказывать, что сделает с биологией вируса новая, только что появившаяся мутация», — делает выводы генетик.

Сейчас курсируют штаммы стратус и франкенштейн

Вирусам нового семейства SARS-CoV-2 XFG дали имена «стратус» и «франкенштейн». Это гибриды омикрона, и именно они вызывают подъем заболеваемости ковидом в Европе летом и осенью 2025 года. Их отличает высокая заразность, но протекает болезнь в основном в нетяжелой форме.

