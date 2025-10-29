Австралийский актер Хью Джекман на протяжении 27 лет был счастлив в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Они вместе растили двоих приемных детей — сына Оскара Максимилиана и дочь Аву Элиот. Однако два года назад между супругами пробежала черная кошка. При этом о разводе пара заговорила лишь недавно. В мае этого года Деборра обратилась в суд.

Незадолго до разрыва с женой Хью познакомился с актрисой Саттон Фостер. Судьбоносная встреча случилась во время их совместной работы над мюзиклом «Музыкант». Поначалу артисты просто дружили. Их стали замечать вместе лишь после новостей о том, что Джекман и Фернесс разъехались. Официально свои отношения возлюбленные подтвердили в январе этого года. Вместе на публике они практически не появлялись.

Минувшим вечером Хью Джекман и Саттон Фостер вышли в свет как пара. Это было их первое появление на публике после новостей о разводе актера с его бывшей супругой. Соответствующие фотографии разместили на сайте издания Daily Mail.

Возлюбленные появились на светском вечере в Лос-Анджелесе. 57-летний актер и его 50-летняя пассия выглядели счастливее, чем когда-либо. На звездном мероприятии Хью Джекман блистал в классическом костюме с галстуком, в то время как Саттон Фостер продемонстрировала фигуру в элегантном атласном платье с глубоким вырезом. Пара с улыбками позировала фотографам и не скрывала нежные чувства друг к другу.