На прогулке в лос-анджелесском Гриффит-парке папарацци поймали 35-летнюю звезду «Сумерек» и «Ангелов Чарли» Кристен Стюарт и 37-летнюю Дилан Мейер, режиссера и продюсера. Парочка осела в доме за $6 000 000 в районе Сен-Фелис и теперь часто гуляет в парке неподалеку.

Поклонники актрисы обратили внимание, что Кристен кардинально сменила имидж - теперь волосы актрисы окрашены в броский розово-оранжевый цвет. Для женщины - это самый простой путь изменить внешность и внести в свой образ что-то новое. А вот новостей о возможных отпрысках ждать не приходится.

Я ни за что не стану заводить детей. Чертовски боюсь рожать, - признается Стюарт.

В прошлом году творчество привело Кристен в Латвию. Там она впервые выступала в качестве режиссера - снимет мелодраму по мемуарам «Хронология воды» писательницы Лидии Юкнавич о ее борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Подстрахует дебютантку маститый Ридли Скотт («Гладиатор»), ставший продюсером картины.

Принято считать вторым именем актрисы Джеймс, хотя эта мужская форма имеет другое написание, в её случае оно произносится как Джэймис. В 2004—2009 годах встречалась с актёром Майклом Ангарано, с которым познакомилась на съёмках фильма "Говори". На съёмочной площадке фильма «Сумерки» в 2008 году познакомилась с актёром Робертом Паттинсоном. Первый разлад случился летом 2012 года после истории с романом между Кристен Стюарт и режиссёром фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Паттинсон продал дом, в котором собирался жить вместе со Стюарт, а сама актриса уехала к матери, но в сентябре 2012 года пара помирилась, и Стюарт получила предложение о замужестве, однако через некоторое время они окончательно расстались.

Актриса является бисексуалкой. В 2017 году на шоу Saturday Night Live актриса назвала себя «очень гомосексуальной». Летом 2016 года в интервью подтвердила, что уже давно встречается с дизайнером спецэффектов Алисией Каргайл. Некоторое время в прессе ходили слухи о свадьбе пары, но вскоре девушки расстались. Помимо Каргайл, Стюарт встречалась с французской певицей и актрисой Стэфани Соколински, более известной как Соко, также у неё был короткий роман с певицей и продюсером St. Vincent, которая работала над саундтреком к режиссёрскому дебюту Стюарт. С декабря 2016 по декабрь 2018 года состояла в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. В 2019 пара ненадолго сошлась вновь, но вскоре Стюарт вступила в отношения со сценаристкой Дилан Мейер. В ноябре 2021 года Кристен Стюарт подтвердила информацию о помолвке со своей девушкой после двух лет отношений, на свадьбе друзей в Мексике пара поженилась тайно, а официальная церемония бракосочетания в Соединённых Штатах Америки произошла лишь три года спустя — 21 апреля 2025 года.