Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дженнифер Лопес призналась, почему ей не везет в любви 0 257

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Лопес призналась, почему ей не везет в любви

В откровенном интервью Говарду Стерну певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что до сих пор не чувствовала себя по-настоящему любимой. Несмотря на яркие романы, роскошные свадьбы и подарки, все ее браки закончились разводом — в том числе и возобновленные отношения с Беном Аффлеком.

«Дело не во мне — просто мужчины не умеют любить»

Отвечая на вопрос ведущего, Джей Ло призналась, что долгое время искала причину неудач в себе, но в итоге поняла:

«Я осознала, что дело не в том, что меня нельзя любить, а в том, что мужчины на это не способны. Они дали мне то, что могли — кольца, дома, обещания… но не смогли поделиться собой по-настоящему».

По словам певицы, внешние проявления любви — не то, что делает отношения настоящими:

«Они дарили мне все, кроме самой главной части — себя. И этого не купишь».

Работа над собой после развода с Беном Аффлеком

После расставания с Аффлеком Дженнифер решила разобраться в своих эмоциональных установках и начала работать с профессионалами.

«У меня был духовный наставник, психотерапевт, семейный терапевт, индивидуальный психотерапевт и коуч. Я сказала себе: “Черт возьми, я разберусь с этим, даже если это меня убьет.”»

Артистка призналась, что развод с Беном стал для нее болезненным, но важным шагом — и, по ее словам, лучшим решением в жизни.

Что говорит Бен Аффлек

Сам актер тоже делился мыслями о расставании. Он отметил, что их разрыв был менее драматичным, чем это выглядит со стороны: по его словам, «все оказалось проще, чем думали другие».

Читайте нас также:
#развод #дженнифер лопес #бен аффлек
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ла Паскуалита: легенда о манекене, которого считают забальзамированным трупом
Изображение к статье: Как болезни возникают изнутри: взгляд на тонкие тела и энергию
Изображение к статье: На грани жизни: что переживают люди после остановки сердца
Изображение к статье: Скоро лететь на историческую родину Киркорова. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео