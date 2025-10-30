В откровенном интервью Говарду Стерну певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что до сих пор не чувствовала себя по-настоящему любимой. Несмотря на яркие романы, роскошные свадьбы и подарки, все ее браки закончились разводом — в том числе и возобновленные отношения с Беном Аффлеком.
«Дело не во мне — просто мужчины не умеют любить»
Отвечая на вопрос ведущего, Джей Ло призналась, что долгое время искала причину неудач в себе, но в итоге поняла:
«Я осознала, что дело не в том, что меня нельзя любить, а в том, что мужчины на это не способны. Они дали мне то, что могли — кольца, дома, обещания… но не смогли поделиться собой по-настоящему».
По словам певицы, внешние проявления любви — не то, что делает отношения настоящими:
«Они дарили мне все, кроме самой главной части — себя. И этого не купишь».
Работа над собой после развода с Беном Аффлеком
После расставания с Аффлеком Дженнифер решила разобраться в своих эмоциональных установках и начала работать с профессионалами.
«У меня был духовный наставник, психотерапевт, семейный терапевт, индивидуальный психотерапевт и коуч. Я сказала себе: “Черт возьми, я разберусь с этим, даже если это меня убьет.”»
Артистка призналась, что развод с Беном стал для нее болезненным, но важным шагом — и, по ее словам, лучшим решением в жизни.
Что говорит Бен Аффлек
Сам актер тоже делился мыслями о расставании. Он отметил, что их разрыв был менее драматичным, чем это выглядит со стороны: по его словам, «все оказалось проще, чем думали другие».
