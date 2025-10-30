Baltijas balss logotype
Рената Литвинова вновь очаровала парижским образом «женщины в черном» 0 490

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Рената Литвинова вновь очаровала парижским образом «женщины в черном»

Рената Литвинова вновь поделилась фото из Франции - показала настроение понедельника.

Актриса в очередной раз предпочла образ “женщины в черном”. В последние годы, после переезда в Париж, образы иконы стиля стали еще более выразительными и многослойными. Черный цвет, ставший главным в ее гардеробе, не просто оттенок — это язык, на котором она без слов говорит о своих переживаниях.

LITVINOVA_1.jpg

Рената Литвинова мастерски использует моду как инструмент коммуникации. Выбор темных оттенков — это отражение внутреннего мира, её размышлений, где легко заметить отголоски меланхолии и глубокой рефлексии.

LITVINOVA_2-.jpg

LITVINOVA_3.jpg

LITVINOVA_4.jpg

Наряды Литвиновой, ее черные платья с объемными силуэтами, строгие пальто и утонченные аксессуары создают образ, который одновременно притягивает и отталкивает. Каждый элемент говорит о внутреннем состоянии, о том, что не всегда можно выразить словами.

LITVINOVA_6.jpg

LITVINOVA_7.jpg

LITVINOVA_8.jpg

Даже в буйно цветущем саду на фоне живой природы, Рената выбирает образы макисмально депрессивные, хоть и не лишенные элегантности – черная водолазка, обтягивающие колготки, классические лодочки. Ее лирическая героиня не излучает оптимизм. Париж бурлит, времена года сменяют друг друга, а Литвинова остается таинственной и отстраненной.

LITVINOVA_9.jpg

Все фото - соцсети

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
