Когда видишь Людмилу Артемьеву на экране в роли Ольги Николаевны в «Сватах», может показаться, что перед тобой — тот самый характер, что есть в реальности. На самом деле всё намного сложнее и печальнее. За яркой комедийной ролью скрывается женщина, которая не раз прошла через невероятные испытания, молча закрывая для всех окружающих двери своего личного мира.

Сама актриса об этом говорила предельно честно: «Я особо не афиширую свою личную жизнь. Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают. Частная жизнь — она все-таки частная», пишет spleten.net.

Звучит как девиз, под которым она прожила последние полтора десятка лет. Но давайте разбираться, что на самом деле скрывается за этой завесой молчания.

Студенческий роман, который продлился 15 лет

Все началось просто — как в кино. Во время учебы в знаменитом Щукинском театральном училище Люся познакомилась с Сергеем Парфеновым, актёром из Таллина, который поступил на её курс. Они часто гуляли, разговаривали о театре, мечтали о сцене. Вот так из общих интересов и творческой близости вырос настоящий роман. Молодые люди поженились буквально на первом курсе и жили сначала в общежитии, потом в коммунальной квартире.

Жизнь была не сахар. Были проблемы с деньгами, были маленькая комнатка и начало карьеры. Но была и дочь — Екатерина, которая родилась, когда родители ещё учились. Первое время девочка даже жила с дедушкой и бабушкой в Таллине, пока её родители набирались сил. Позже Екатерина переехала к ним в Москву и выросла полноценной москвичкой.

Когда «примадонна» встала у штурвала

Но годы идут, и браки проверяют на прочность не только любовью, а прежде всего бытом и работой. В 90-х всё пошло наперекосяк. Как часто бывало в те времена, Сергей потерял работу в театре. Ролей не было, спектакли не идут, а впереди — пустота и неопределённость. Вот тут-то и завелась его первая помощница — водка. Он пробовал заглушить разочарование от непостоянства профессии, а взамен получал ещё большие проблемы дома.​

Между тем, карьера Артемьевой разворачивалась совсем в другую сторону. Она начала активно сниматься, получала роли, завоёвывала внимание режиссёров. Странно, но именно это и стало катализатором распада семьи. Когда в семье один партнер начинает блистать, а другой теряется в своей неудаче, конфликты начинают подниматься как волны.

Люся и Сергей прожили в браке 15 лет. Но в конце концов, решили развестись. Причины? Финансовые проблемы и пристрастие мужа к алкоголю. Правда, позже выяснилось, что всё было немного серьёзнее — были и пьяные дебоши, и рукоприкладство. Саму Артемьеву поддерживала в этом решении даже их дочь, которой надоело смотреть на такие сцены.

Дочь, которую она предпочитает не показывать

После развода Люся воспитала Екатерину одна, работая на износ. Но дочь выросла совсем не артисткой — выбрала абсолютно другой путь. Екатерина окончила Литературный институт имени Горького по специальности «переводчик немецкого языка». Она работает лингвистом и вообще по жизни старается избегать публичности.​

Вот здесь-то и кроется главный «секрет» Артемьевой. Дочь попросила маму не выставлять её жизнь напоказ, не публиковать её фотографии. И Люся слушает. Она так и не раскрыла имя мужчины, который помог ей воспитывать Екатерину и который был рядом с ней в те непростые годы.

Кстати, самой Артемьевой потом стало жалко, что она столько времени уделяла работе и мало внимания уделяла дочке, когда та была малышкой. Она уже в зрелые годы признавалась журналистам: «В основном меня занимала работа. Теперь бы с удовольствием повозилась с ее детьми». Вот такая бывает забота со стороны родителей, правда? Сначала упиваешься карьерой, а потом жалеешь.

Беременность в 49 лет: когда жизнь пишет сценарий жестче кино

2012 год. Люся 49 лет, она уже известная, успешная актриса, а тут вдруг… Оказывается, она беременна. Информация вышла в СМИ, и весь мир узнал, что звезда «Сватов» собирается второй раз стать матерью.

Её не останавливал ни возраст, ни статус, ни понимание того, что это будет рискованно. Она верила, что сможет выносить ребёнка. Может, прибегала к ЭКО, может, просто полюбила нового человека всей душой — но факт в том, что надежда на второе материнство была.

Съёмки «Сватов» даже пришлось на время приостановить, потому что Люся готовилась к рождению. Она планировала, что вернётся на площадку после декрета. Но 5 декабря 2012 года произошла трагедия. Выкидыш случился на позднем сроке. Мальчик, которого она ждала, не появился на свет. Артемьева потеряла ребёнка.

Этот удар был серьёзным. Она замкнулась в себе на несколько месяцев. Никаких интервью о случившемся, никаких комментариев. Просто молчание, в котором живёшь с собственной болью и пытаешься найти в себе силы, чтобы идти дальше.

До сих пор в интернете ходят слухи, что Люся повторно замужем. Или, может, уже нет? Никто не знает. Сама она об этом не говорит ни слова.

Известно только одно: в момент беременности 2012 года рядом с ней была поддержка, была опора. Был муж — либо официальный, либо нет, это она и не уточняет. Имя его никогда не прозвучало, не посвящены в это и близкие друзья актрисы. Для Люси эта приватность — это не просто прихоть или желание быть интересной. Это уважение. «Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают».

Забавно, что ровно на этот принцип указывают и зрители, поклонники, которые обсуждают её жизнь в интернете. Многие из них говорят: «Личная жизнь на то и личная», «Никто не обязан рассказывать о семье». Люди понимают её и поддерживают в том, что она молчит.

«Звездная болезнь» на съёмках и конфликты с коллегами

Но не всё же было так гладко на съёмочной площадке. Когда Артемьева пришла на «Сватов» после успеха в «Таксистке», она была уже звездой, а остальные — никто. Её коллега Татьяна Кравченко позже вспоминала о «звёздной болезни». Люся якобы вела себя как примадонна, указывала режиссёрам, менялась мизансцены по своему усмотрению, старалась повернуть камеру так, чтобы её лицо было в фас, а у Кравченко — профиль.

Вот что рассказывала сама Кравченко: «Люся пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда… Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру так, чтобы у нее был фас, а у меня профиль».

Интересно, что сама Кравченко потом признавала: конфликт помог фильму. Пикировки между Ольгой и Валюхой на экране выглядели максимально правдоподобно именно потому, что эти отношения были сложными и в реальности. Дружить они не дружили, но и «за волосы не приходилось». Просто держали профессиональную дистанцию.

Но вот забавно: когда речь идёт о «звёздной болезни» Артемьевой, никто не вспоминает, что и сама Кравченко могла постоять за себя. «Я тоже не лыком шита, потом и сама стала отставать», — честно призналась Таня.

Преображения, которые пугают и восхищают одновременно

В последние годы внешность Артемьевой изменилась довольно драматично. Сначала она была брюнеткой, потом перекрасилась в шатенку, потом вдруг стала короткостриженой блондинкой. Причём это произошло довольно резко. На премьере фильма в 2024 году 62-летняя актриса появилась в пудровом костюме и с белокурыми волосами.​

Интернет ухватился за эту тему с жадностью. «Где та милая и очаровательная женщина, которую мы знали?», «Неужели это та самая актриса?», «Её новый стилист явно ошибся!» — такие комментарии понеслись по сети волной.

Но Люся не особо беспокоилась по этому поводу. Она объяснила в одном из интервью:

«У меня парики, смена образов, для меня это нормально, я — артистка, меня никто не спрашивает, мне отстригают что-то, что-то делают».

Оказалось, что за её стилистическими экспериментами стоит дизайнер Елена Макашовая. Это она придумывает образы для красной дорожки. И сама Артемьева добавляет:

«У меня постоянно какие-то изменения. И если человек не меняется, то это печально, это большая беда. А если он меняется и не обращает на это внимание, принимая как должное, значит двигается в нужном направлении».​

Что говорят фаны на самом деле?

На всю эту историю поклонники смотрят совсем не так, как воображают себе критики. Большинство высказывает уважение и симпатию к Артемьевой именно как к актрисе. Народ хвалит её естественность на экране, талант к перевоплощению, искренние эмоции в сериалах, которые она играла. Люди помнят её в «Такси» и «Баба Яге», а её героини кажутся им близкими и реальными.

Да, есть критика внешнего вида и новых ролей. Некоторые считают, что она «состарилась» и желают ей лучшего имиджа. Часть комментаторов говорит о её игре как о «гротескной» и «кривляющейся». Но — и это важно — большинство читателей поддерживают её решение скрывать дочь и не обсуждать личное публично.

«Никто не обязан рассказывать о семье», «Это её право», «Уважаю, что не афиширует» — такие высказывания повторяются в комментариях снова и снова.

Её карьера в то время, когда она молчит

Пока Артемьева предпочитает не рассказывать о личной жизни, её работа продолжается. Она отказалась сниматься в седьмом сезоне «Сватов», мотивируя это финансовыми разногласиями с продюсерами. Потом она почти не снималась несколько лет. Но в 2024-2025 годах снова стала появляться в новых проектах.

Она живет вегетарианской жизнью, холодная вода вместо спорта, никакой косметологии, ни грамма публичности помимо премьер. И это, собственно, всё, что она позволяет зрителям узнать о себе.