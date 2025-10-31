Физическая болезнь всегда является последней стадией проявления внутренних проблем — раньше негатив отражается на тонких телах человека и только потом на органах.
Тела человека и их влияние на здоровье
Человек имеет несколько слоев «тонких тел»:
- Эфирное тело — эталонная матрица физического тела. Его структура задает форму, рост, цвет глаз, волос, состояние костей и ногтей. Физическое тело считывает программу эфирного тела и отражает ее.
- Астральное тело — хранит эмоции и желания. Негативные эмоции напрямую влияют на энергию тела.
- Ментальное тело — задает матрицу астрального тела, т. е. формирует эмоциональное состояние.
Таким образом, негативные отношения, страхи и обиды создают энергетические сгустки, которые со временем могут проявиться на физическом уровне.
Болезнь как сигнал
Физическая болезнь — это последняя инстанция. Она сигнализирует о нарушении гармонии, неправильном мировоззрении или разрушительных мыслях. Болезнь отражает не просто состояние организма, а образ мышления и отношение человека к жизни.
Часто люди пытаются «заесть» стресс или снять негатив алкоголем или другими способами, но это не решает проблему. Чтобы восстановить здоровье, сначала нужно изменить восприятие, работать с эмоциями и мыслями.
Болезнь третьего курса
Студенты-медики на 3-м курсе часто замечают у себя симптомы изучаемых болезней. Это пример того, как постоянное внимание к проблеме создает подтверждение в реальном мире: мысли формируют физические ощущения.
Практика «Познакомься с болью»
- Сделайте вдох, а выдох пропустите через боль.
- Осознайте, какой цвет, форма, запах или вкус у вашей боли.
- Скажите: «Я тебя чувствую! Ты — моя боль! Я создал(-а) тебя и даю тебе место!»
- Потанцуйте с болью или просто посидите с ней, слушая окружающие звуки.
Эта практика помогает снизить интенсивность боли или полностью с ней справиться, работая с внутренней энергией и восприятием.
