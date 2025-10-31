Baltijas balss logotype
Как болезни возникают изнутри: взгляд на тонкие тела и энергию

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как болезни возникают изнутри: взгляд на тонкие тела и энергию

Физическая болезнь всегда является последней стадией проявления внутренних проблем — раньше негатив отражается на тонких телах человека и только потом на органах.

Тела человека и их влияние на здоровье

Человек имеет несколько слоев «тонких тел»:

  • Эфирное тело — эталонная матрица физического тела. Его структура задает форму, рост, цвет глаз, волос, состояние костей и ногтей. Физическое тело считывает программу эфирного тела и отражает ее.
  • Астральное тело — хранит эмоции и желания. Негативные эмоции напрямую влияют на энергию тела.
  • Ментальное тело — задает матрицу астрального тела, т. е. формирует эмоциональное состояние.

Таким образом, негативные отношения, страхи и обиды создают энергетические сгустки, которые со временем могут проявиться на физическом уровне.

Болезнь как сигнал

Физическая болезнь — это последняя инстанция. Она сигнализирует о нарушении гармонии, неправильном мировоззрении или разрушительных мыслях. Болезнь отражает не просто состояние организма, а образ мышления и отношение человека к жизни.

Часто люди пытаются «заесть» стресс или снять негатив алкоголем или другими способами, но это не решает проблему. Чтобы восстановить здоровье, сначала нужно изменить восприятие, работать с эмоциями и мыслями.

Болезнь третьего курса

Студенты-медики на 3-м курсе часто замечают у себя симптомы изучаемых болезней. Это пример того, как постоянное внимание к проблеме создает подтверждение в реальном мире: мысли формируют физические ощущения.

Практика «Познакомься с болью»

  • Сделайте вдох, а выдох пропустите через боль.
  • Осознайте, какой цвет, форма, запах или вкус у вашей боли.
  • Скажите: «Я тебя чувствую! Ты — моя боль! Я создал(-а) тебя и даю тебе место!»
  • Потанцуйте с болью или просто посидите с ней, слушая окружающие звуки.

Эта практика помогает снизить интенсивность боли или полностью с ней справиться, работая с внутренней энергией и восприятием.

Источник: fithacker.ru

#здоровье
