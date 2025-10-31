Baltijas balss logotype
Калифорнийские мужчины тратят на пластические операции до 150 000 USD, чтоб их не уволили 0 245

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осталось только седину извести, и как новенький.

Осталось только седину извести, и как новенький.

Количество запросов на подобные процедуры выросло на 25 %.

Из-за страха потерять работу «технари» делают себе подтяжку лица — всё из-за того, что технологические компании предпочитают нанимать молодых.

Издание WSJ пишет, что в сфере технологий в США возник стереотип, будто нельзя нанимать на работу никого старше 30 лет. Поэтому, по словам пластических хирургов, мужчины тратят тысячи долларов на мини-подтяжку лица, шеи и век, чтобы избавиться от признаков старения:

«Наше общество традиционно оказывало больше давления на женщин, заставляя их выглядеть молодо, но теперь это ощущают на себе все — особенно в Силиконовой долине, где тебя начинают клеймить как „неактуального“, если ты выглядишь старым», — Тимоти Мартен, пластический хирург из Сан-Франциско.

Количество запросов на подобные процедуры у мужчин из Калифорнии выросло на 25 % по сравнению с периодом до пандемии, а число операций увеличилось на 50 %. По словам хирургов, к 30 годам мужчины чаще выбирают безоперационные методы, такие как инъекции ботокса и филлеры, а к 40 уже решаются на хирургические вмешательства.

Как рассказал журналистам доктор Бэн Талей из Беверли-Хиллз, чьи услуги по комплексной подтяжке лица и шеи стоят от $125 000 до $150 000, за последние пять лет спрос со стороны мужчин из технологического сектора вырос в пять раз.

Его коллега из Сан-Франциско, доктор Эндрю Барнетт, утверждает, что количество запросов на подтяжку лица от айтишников подскочило на 25% по сравнению с доковидными временами, а на операции на веках — аж на 50%. Наибольший рост он видит среди мужчин из сферы венчурного капитала и частных инвестиционных фондов.

#сша
Видео