Исследования показывают, что умеренное безделье приносит пользу психике и здоровью. Иногда позволять себе отдых и «ничегонеделание» — значит поддерживать организм и повышать эмоциональное благополучие.
Если вам хочется полежать в постели, посмотреть любимый сериал или провести день в бассейне, это не лень в привычном смысле, а сигнал организма о необходимости восстановления. По оценкам на 2023 год, большинство американцев тратят около двух с половиной часов в день на телевизор (Yahoo Life).
«Перерыв для удовольствия вызывает выброс дофамина, связанного с чувством радости», — отмечает психолог Санам Хафиз. Безделье помогает снизить выгорание, зарядиться энергией и восстановить эмоциональное равновесие.
Не чувствуйте себя виноватым
Культура продуктивности формирует чувство вины за отдых. «Мы с детства приучены считать достижения высшей ценностью, поэтому отдых воспринимается как неудача», — объясняет психолог Лорен Кук. Лицензированный терапевт Коллин Маршалл добавляет: отдых необходим, как восстановление после физических нагрузок у спортсменов.
Просмотр сериалов, чтение или другой спокойный досуг помогает восстановить силы и снизить стресс.
Психологические преимущества безделья
Повышенная креативность Отдых и расслабление дают мозгу возможность формировать новые связи, способствуя творческому мышлению. Исследование 2022 года показало, что просмотр видеороликов о природе стимулирует альфа-волны мозга, связанные с расслаблением и творчеством.
Рост умственного потенциала Сидячий досуг, включающий чтение и интеллектуальные игры, способствует лучшему пониманию информации и развитию словарного запаса, как показало исследование 2020 года.
Снижение выгорания Регулярные перерывы помогают зарядиться умственно и эмоционально, позволяя вернуться к работе с новой энергией.
Осторожно: чрезмерное безделье
Слишком много отдыха и пассивного времяпровождения повышает риски для здоровья. Исследования связывают малоподвижный образ жизни с депрессией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, гипертонией, повышенным холестерином и диабетом 2 типа (CDC).
Осознанное безделье
Важно быть «здесь и сейчас» во время отдыха. Полное присутствие в моменте, будь то сериал, книга или прогулка, помогает развивать осознанность, уменьшать стресс и приносить радость (Маршалл).
Когда вы отдыхаете качественно, вы чувствуете себя более удовлетворённым и продуктивным.
