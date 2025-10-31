Baltijas balss logotype
Лень может быть полезной: 4 научно подтверждённых преимущества 0 186

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лень может быть полезной: 4 научно подтверждённых преимущества

Исследования показывают, что умеренное безделье приносит пользу психике и здоровью. Иногда позволять себе отдых и «ничегонеделание» — значит поддерживать организм и повышать эмоциональное благополучие.

Если вам хочется полежать в постели, посмотреть любимый сериал или провести день в бассейне, это не лень в привычном смысле, а сигнал организма о необходимости восстановления. По оценкам на 2023 год, большинство американцев тратят около двух с половиной часов в день на телевизор (Yahoo Life).

«Перерыв для удовольствия вызывает выброс дофамина, связанного с чувством радости», — отмечает психолог Санам Хафиз. Безделье помогает снизить выгорание, зарядиться энергией и восстановить эмоциональное равновесие.

Не чувствуйте себя виноватым

Культура продуктивности формирует чувство вины за отдых. «Мы с детства приучены считать достижения высшей ценностью, поэтому отдых воспринимается как неудача», — объясняет психолог Лорен Кук. Лицензированный терапевт Коллин Маршалл добавляет: отдых необходим, как восстановление после физических нагрузок у спортсменов.

Просмотр сериалов, чтение или другой спокойный досуг помогает восстановить силы и снизить стресс.

Психологические преимущества безделья

  1. Повышенная креативность Отдых и расслабление дают мозгу возможность формировать новые связи, способствуя творческому мышлению. Исследование 2022 года показало, что просмотр видеороликов о природе стимулирует альфа-волны мозга, связанные с расслаблением и творчеством.

  2. Рост умственного потенциала Сидячий досуг, включающий чтение и интеллектуальные игры, способствует лучшему пониманию информации и развитию словарного запаса, как показало исследование 2020 года.

  3. Снижение выгорания Регулярные перерывы помогают зарядиться умственно и эмоционально, позволяя вернуться к работе с новой энергией.

Осторожно: чрезмерное безделье

Слишком много отдыха и пассивного времяпровождения повышает риски для здоровья. Исследования связывают малоподвижный образ жизни с депрессией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, гипертонией, повышенным холестерином и диабетом 2 типа (CDC).

Осознанное безделье

Важно быть «здесь и сейчас» во время отдыха. Полное присутствие в моменте, будь то сериал, книга или прогулка, помогает развивать осознанность, уменьшать стресс и приносить радость (Маршалл).

Когда вы отдыхаете качественно, вы чувствуете себя более удовлетворённым и продуктивным.

Читайте нас также:
#психология #отдых
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
