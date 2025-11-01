Отмечается, что полноценное производство начнётся в конце 2026 года.

На встрече с инвесторами Маск выразил обеспокоенность по поводу контроля над Tesla в будущем, учитывая возможное влияние «армии роботов». «Мне было бы некомфортно создавать эту армию роботов, если бы у меня не было большого влияния», — заявил Маск на встрече с инвесторами Tesla.

По его словам, Tesla планирует создать серийный прототип Optimus в феврале-марте 2026 года.

Как сообщает Wired, в ноябре акционеры Tesla проголосуют за предложение совета директоров выплатить Маску 1 триллион долларов в течение следующих 10 лет. Сделка также увеличит долю Маска в Tesla с 13% до 25%. Однако Маск получит эту сумму только в случае достижения требуемых показателей: поставки 20 миллионов автомобилей, ввода в коммерческую эксплуатацию 1 миллиона роботакси, стоимости компании в 8,5 триллиона долларов, а также поставки 1 миллиона человекоподобных роботов Optimus.